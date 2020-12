Calendario lunare 2021 mese per mese. Arriva il 2021 e con il nuovo anno una bellissima nuova Luna, anzi, tante. Il prossimo anno promette di regalarci tanti spettacoli particolari ma anche di goderci, tempo permettendo, il nostro satellite nel suo splendore “normale”. Gli eventi del cielo sono, come sempre, una ricchezza gratis che vale sempre la pena di sfruttare.

Il 2021 sarà l’anno di due eclissi di luna, con una Luna Rossa, una Superluna e di una Luna Blu, ma anche di 2 microlune. Niente da fare invece per la Luna Nera, per la quale dovremmo attendere il 30 aprile 2022. Gli spettacoli saranno tanti e da non perdere.

Ecco il calendario lunare 2021, con eventi particolari e curiosità del nostro unico satellite.

Gennaio 2021

Nuova il 13, sarà piena il 28 gennaio: è la Luna del Lupo, così chiamata dai nativi americani che sentivano i lupi ululare affamati attorno agli accampamenti nelle fredde e spesse coltri nevose dell’inverno.

Se invece interpelliamo la tradizione celtica, troviamo il nome Luna dopo Yule, perché Yule era la festa del solstizio d’inverno presso i Celti. La parola sembra derivare da quella scandinava o anglosassone ‘Iul’, o dal norvegese ‘jul’ che significa ‘ruota’: il solstizio di inverno indica infatti una data che segna il punto definitivo nella Ruota dell’Anno, quando, nell’emisfero boreale, si vive la notte più lunga dell’anno.

Febbraio 2021

Fa ancora freddissimo, nell’emisfero boreale è pieno inverno, e a volte nevica. Per questo la luna piena di febbraio era la Luna della Neve, ma alcune tribù la chiamavano anche Luna della Fame per l’evidente difficoltà di procacciarsi cibo in questo periodo.

Saluteremo la Luna della Neve il 27 febbraio, divenuta piena pezzetto dopo pezzetto dall’11 del mese, Luna Nuova.

Marzo 2021

Molto simile all’alternarsi di febbraio, sarà Luna nuova il 13 e piena il 28, giorno in cui ammireremo la splendida Luna del Lombrico, così chiamata dai nativi a causa alla comparsa nel terreno dei lombrichi al disgelo.

I colonizzatori europei la chiamavano anche Luna di Quaresima a causa della presenza nel tempo di Quaresima, mentre nelle lingue celtiche era nota come Luna dei Venti e nell’Inghilterra medievale era la Luna Casta.

Aprile 2021

Nuova il 12, la piena è Superluna! Nella notte tra il 26 e il 27 aprile la bellissima Luna Rosa potrebbe sembrare più grande perché vicina al perigeo, ovvero al punto di minima distanza dalla Terra. Spettacolo assolutamente da non perdere.

Ma perché Luna Rosa? Anche qui è la tradizione americana a tramandarci questo nome, dovuto al muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America, simile alle ortensie, e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori. Le tribù costiere, la chiamavano questa luna piena Luna del Pesce perché in questo periodo le alose, pesci della stessa famiglia delle sardine e delle aringhe, risalgono i fiumi per deporre le uova.

Maggio 2021

Il mese di maggio, che nel 2020 ricorderemo come il mese della fase due, sarà per il 2021 il mese dell’eclisse totale di Luna, purtroppo non visibile dall’Italia dove però potremo seguire lo streaming (è già in corso il countdown). Tutti pronti il 26 maggio alle 10.40 circa ora italiana.

Questa bellissima luna piena, che nella tradizione americana era chiamata Luna dei Fiori per il risvegliarsi primaverile della natura, potrà apparire rossastra a causa dello scattering di Rayleight, lo stesso che ci fa apparire il cielo azzurro di giorno e rosso di sera.

Nel corso di un’eclisse totale di luna, infatti, il nostro Pianeta, illuminato dal Sole, diffonde i raggi solari verso la luna stessa, e quelli meno attenuati dall’atmosfera, tra quelli a noi visibili, sono quelli rossi. Dunque la Luna, che durante l’eclisse non è raggiunta dalla luce diretta del Sole, è illuminata solo da questi, e quindi appare rossastra.

L’11 del mese invece tutto buio, è Luna Nuova.

Giugno 2021

Nuova il 10, sarà piena il 24, la stupenda Luna delle Fragole, così chiamata nella tradizione americana a causa del periodo della raccolta delle fragole, che cade appunto a giugno. In Europa era invece chiamata Luna delle Rose per la comparsa di questo splendido fiore.

In altre tradizioni, sempre europee, si parla invece di Luna Rosa, a causa delle temperature sempre più calde e la posizione della luna rispetto alla nostra atmosfera, che potrebbero conferire al nostro satellite naturale un leggero alone rosato, un po’ come accade anche durante i mesi estivi.

Luglio 2021

È piena estate, fa caldissimo, e la luna si fa “in cinque” invece che “in quattro”: ultimo quarto l’1, nuova il 10, I quarto il 17, piena il 24 e nuovo ultimo quarto il 31. Questo “prepara” alla Luna Blu di agosto.

Ma nel frattempo godiamo dello spettacolo della Luna del Cervo, appunto il 24, così chiamata dalla tradizione americana in quanto in questo mese i nativi vedevano spuntare le nuove corna, ricoperte ancora di peluria sulla fronte dei cervi.

Agosto 2021

L’avevamo anticipato, arriva la Luna Blu, il cui nome deriva in realtà solo dalla sua presunta rarità, in particolare dall’espressione inglese “once in a blue moon” (“una volta ogni luna blu”) che mira ad indicare qualcosa che non si verifica molto comunemente (anche se in realtà questo fenomeno avviene ogni 3-5 anni).

Secondo altre ipotesi, invece, la seconda luna piena in un mese è così chiamata perché ricorda il nome dell’antico termine inglese “belewe”, ovvero tradire: una luna traditrice perché induceva a pensare che fosse finita la stagione anche se non era così.

Occhi al cielo 22 agosto, quando sarà una “vera” Luna Blu, ovvero la terza luna piena di una stagione (in questo caso l’estate) che ne contiene 4 (si è diffusa anche per errore la consuetudine di chiamare Luna Blu anche una seconda luna piena nello stesso mese). I nativi americani la chiamavano Luna dello Storione a causa dell’abbondanza di questo pesce ad agosto nei Grandi Laghi.

Nulla in cielo invece l’8 è Luna Nuova.

Settembre 2021

Nuova il 7, sarà piena nella notte tra il 20 e il 21 settembre e quindi sarà a pieno titolo la Luna del Raccolto, propriamente riferito alla Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno (che nel 2021 è previsto il 22 settembre alle 21.21 ora italiana).

I nativi americani la chiamavano così perché il grande lavoro di raccolta poteva essere prolungato anche di notte sotto la luce della Luna piena, che quindi era molto amata. Ogni 3 anni circa questa luna cade in ottobre, perché è quella di ottobre ad essere più vicina all’equinozio di autunno.

Ottobre 2021

Nuova il 6, è piena (e bellissima) il 20 del mese, quando saluteremo la Luna del cacciatore, così chiamata in prospettiva dell’inverno per il quale era necessario raccogliere scorte di cibo. Ecco quindi altri nomi: Luna del Sangue e Luna Sanguigna.

Come spiega l’UAI, questa Luna, probabilmente a causa delle incombenti minacce dell’inverno, era particolarmente riverita, sia nel Vecchio che nel Nuovo Continente.

Novembre 2021

Nuova il 4, sarà piena il 19, ma vicina all’apogeo, ovvero il punto più distante della luna da noi. Per questo il nostro satellite potrebbe apparire più piccolo del solito (al contrario della Superluna ove avviene il fenomeno opposto), e per questo chiamata microluna. Fenomeno forse meno spettacolare della Super, non è però meno affascinante.

Avremo dunque una micro Luna del Castoro, così chiamata dai nativi poiché cadeva nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno.

E non finisce qui, perché questa luna piena ci regalerà anche un’eclisse parziale, anche questa, purtroppo, non visibile (potremmo vedere solo la penombra). Ma occhi puntati almeno sul pc intorno alle 7 ora italiana, è già partito il countdown per lo streaming.

Dicembre 2021

Nuova il 4, sarà di nuovo microluna (piena) il 19 del mese. Considerato che il mese di novembre è spesso molto piovoso, forse questa può essere una seconda occasione per osservare il fenomeno se il tempo non è stato clemente prima.

Sarà dunque micro anche la Luna Fredda o la Luna delle Notti Lunghe, così chiamata per le basse temperature e per le lunghe notti in prossimità del solstizio di inverno, per gli abitanti dell’emisfero boreale. Le genti di ascendenza celtica la chiamavano invece Luna prima di Yule, analogamente a quella di gennaio che invece cadeva dopo lo Yule, il giorno più corto dell’anno.

Buona Luna a tutti!

Fonti di riferimento: Moongiant / UAI / Timeanddate

