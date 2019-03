Un nuovo asteroide si sta avvicinando alla Terra, passando a una distanza davvero ridotta da noi. È la prima roccia spaziale di questa primavera.

Il suo nome è 2019EA2 e a informarci della sua presenza è la Nasa. L'asteroide il 22 marzo passerà a soli 305mila km. In altre parole sarà ancora più vicino a noi rispetto alla Luna. Quest'ultima infatti dista dalla terra 384mila km.

In ogni caso, non facciamoci prendere dal panico. Si tratta comunque di una distanza considerevole, anche se messa in relazione con quelle dei corpi celesti.

L'asteroide 2019EA2 sfreccerà a una velocità di circa 5 km al secondo. Le sue dimensioni variano da 18 a 40 metri e raggiungerà la distanza minima da noi il 22 marzo alle 3.54 ora italiana.

In ogni caso, possiamo dormire sonni tranquilli. Anche se oggetti di questi tipo vengono classificati come (Near Earth Object) o asteroidi potenzialmente pericolosi, la distanza è davvero significativa.

È bene però monitorarli anche per conoscere la loro traiettoria futura.

Il passaggio di 2019EA2 arriva proprio a ridosso di due eventi astronomici importanti: l'equinozio, il 20 marzo 2019, e la prima superluna di primavera, ammirata alle 2.43 del 21 marzo.

Un inizio di primavera col botto...

Francesca Mancuso