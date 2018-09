Un colorante per batterie super efficienti: dagli scarti dell’industria tessile arriva il composto chimico che potrebbe rivoluzionare le rinnovabili, soprattutto il solare. La molecola, chiamata blu di metilene, è infatti in grado di immagazzinare e rilasciare energia al bisogno e potrebbe dare vita a batterie per pannelli fotovoltaici molto più efficienti. La notizia arriva dalla University at Buffalo (Usa).

Accumulare energia nei giorni di pioggia, o comunque privi di sole, è uno degli obbiettivi più importanti della ricerca sul fotovoltaico. Avere infatti batterie efficienti che compensino i giorni in cui l’energia immagazzinata è scarsa renderebbe il solare veramente rivoluzionario, sempre più paragonabile in termini di prestazioni alle fonti di energia fossile, obsolete e fortemente inquinanti.

Il blu di metilene è un comune scarto dell’industria tessile, e oltretutto tossico per la salute umana, quindi un suo reimpiego non solo è utile per evitare sprechi, ma eviterebbe uno smaltimento costoso e potenzialmente nocivo.

Il composto è risultato però efficace nello stoccaggio di energia. I ricercatori hanno effettuato in particolare due esperimenti, costruendo due semplici batterie redox (ovvero che funzionano tramite scambio di elettroni) con il colorante disciolto in acqua salata.

In entrambi i casi l’efficienza è stata ottima, anche se si è dovuto cambiare il materiale di una membrana indispensabile al funzionamento dei dispositivi. Tuttavia è ancora da perfezionare la durata dell’efficienza, che per ora si mantiene elevatissima solo per 50 cicli di carica e scarica (nel caso migliore). Ancora pochi per un eventuale utilizzo su scala industriale.

I risultati indicano comunque che il blu di metilene è un materiale ottimo per le batterie a liquido. Gli scienziati sperano ora di compiere il passo decisivo: trovare un modo economico per estrarre il composto dalla acque reflue dell’industria tessile, cosa che “chiuderebbe il ciclo”, connettendo due industrie così importanti in modo virtuoso e sostenibile. Con notevoli vantaggi anche per tutti noi, che potremmo avere accesso a pannelli efficienti e sempre più economici.

“Nel settore tessile sono presenti sali nelle acque di scarto – spiega a questo proposito Timothy Cook, coautore del lavoro - Di solito, per far funzionare una batteria redox, è necessario aggiungere sale come elettrolita di supporto, cosicchè potremmo usare la soluzione del colorante in modo integrato” .

Ma su questo punto, come precisano gli autori, siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché non c’è stato alcun test a riguardo. Resta comunque l’ottimo “indizio” su come proseguire un lavoro che, oltre a portare un beneficio all’industria tessile, potrebbe avere ripercussioni sull’efficienza del fotovoltaico. Sperando che prima o poi le fonti fossili vengano definitivamente abbandonate.

Il lavoro è stato pubblicato su ChemElectroChem.

Roberta De Carolis

Foto: University at Buffalo