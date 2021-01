Dopo 20 anni di cattività quest’orsa continua ancora a muoversi su sé stessa dentro una gabbia immaginaria

Certi traumi, come quello di un’esistenza trascorsa in cattività, sono difficili da superare e dimenticare. È così per tantissimi animali, tra cui un esemplare femmina di orso bruno di nome Ina. Nonostante adesso sia libera, è come se fosse rimasta intrappolata all’interno di una gabbia immaginaria da cui non riesce a uscire, come rivelano le tristi immagini diffuse in questi giorni sui social.

Nel filmato si vede l’orsa girare in tondo in tondo in un’area di appena qualche metro, anche se in realtà potrebbe muoversi liberamente per diversi chilometri. Il video è stato diffuso su Twitter dal Libearty Sanctuary, il santuario che sorge a Zarnesti, in Romania, e che accoglie centinaia di orsi bruni salvati da zoo e circhi.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l — Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 15, 2021

Per ben 20 anni, Ina è stata costretta a vivere – o meglio a sopravvivere – rinchiusa nello zoo romeno di zoo Piatra Neamț. In quella triste struttura, l’orsa condivideva un piccolo recinto con la sorella Anca. Per l’animale la salvezza è arrivata grazie alla Ong Millions of Friends, che dopo anni di mobilitazioni è riuscita finalmente a liberare Ina e a portarla al Libearty Sanctuary, anche grazie all’intervento della Guarda nazionale ambientale (GNA).

“Questa è l’immagine di un trauma che a volte non guarisce e non viene mai dimenticato”: con queste parole i rappresentanti dell’associazione Millions of Friends hanno commentato la scena angosciante di Ina che gira in tondo in uno spazio ristretto. E quando compriamo un biglietto per il circo o uno zoo, dove gli animali vengono sfruttati e traumatizzati, dovremmo ricordarci di scene come quella dell’orsa Ina.

Fonte: Libearty Sanctuary/Romania Journal

