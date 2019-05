Nascono quattro cuccioli di lince iberica sui monti della penisola iberica

Buone notizie da Montes de Toledo, la catena montuosa iberica dove, con l’arrivo della primavera, sono nati quattro cuccioli di lince. Un video dolcissimo dove gli animali assieme alla loro mamma, si muovono in libertà.

Ad annunciarlo è il ministro dell’Agricoltura, dell’Ambiente e dello Sviluppo rurale di Castilla La-Mancha, Francisco Martínez Arroyo, che sui social mostra il video dei quattro cuccioli assieme alla mamma Lily.

Una buona notizia perché come sappiamo, le linci erano state reintrodotte nel territorio grazie al programma Life Iberlince, un progetto per la conservazione della lince iberica in Spagna che coinvolge tutte le comunità autonome.

Attualmente sono stati reintrodotti nel territorio 83 esemplari che fortunatamente stanno dando alla luce dei cuccioli. La lince, a causa della perdita di habitat naturale, stava scomparendo, ma queste nascite danno un po’ di speranza per la loro sopravvivenza nella Sierra morena orientale e nei Montes de Toledo.

Secondo il ministero ci sono un totale di 17 femmine di lince. Alcune di loro sono monitorate a distanza: Malvasia ha dato alla luce quattro cuccioli; Oli, cinque; Mirabel altrettanti ed è stata reintrodotta in natura. E ancora Nenúfar altri quattro.

🐾 Con la #primavera llegan nuevas camadas de #LinceIbérico nacidos en libertad en los Montes de Toledo. En vídeo, 4 nuevas crías juegan felizmente junto a su madre primeriza, Nenúfar. Se ha establecido en la misma zona que campea Mazapán, macho 1 año mayor, con nombre toledano🐯 pic.twitter.com/EAcXAWAgZf — Francisco Mtz Arroyo (@fmartinezarroyo) 30 aprile 2019

Circa vent’anni fa, la lince iberica era prossima all’estinzione, oggi i numeri si sono triplicati. Nel 2013 un altro programma in Andalusia finanziato dal governo andaluso e dall’Unione europea, aveva cambiato le sorti della lince, classificato come animale "critically endangered".

La lince è più minacciata della tigre del Bengala ma fortunatamente con queste nuove nascite, il rischio di estinzione si allontana sempre più.

Dominella Trunfio