I palloncini come pubblico di #Sanremo2021 scatenano l’ironia delle rete e… minacciano l’ambiente

In molti ci avete scritto per segnalarci la presenza di palloncini in plastica in sostituzione del pubblico di Sanremo, una scelta che ai nostri lettori, amici dell’ambiente, non è affatto piaciuta. Se sul web hanno fornito ampio materiale per scatenare la graffiante ironia dei The Jackal, sono in tanti a chiedersi ora che fine faranno.

Uno dei palloncini nel pubblico si è suicidato#Sanremo2021 Posted by the JackaL on Wednesday, March 3, 2021

I palloncini di plastica, infatti, possono essere un rifiuto molto pericoloso se disperso nell’ambiente, come più volte abbiamo ricordato nei nostri articoli e suoi nostri canali social. Ci auguriamo, quindi, che vengano smaltiti correttamente. Resta comunque una domanda. Era davvero necessario usarli? O non c’entravano proprio un…

Fonte: Facebook

