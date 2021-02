Amalfi, enorme frana sulla statale. Evacuate alcune abitazioni

Attimi di paura ad Amalfi, dove questa mattina una grossa frana ha travolto la Statale 163. A crollare, in prossimità di un tunnel, parte del costone roccioso del quartiere San Biagio. Una valanga di pietre e fango ha invaso la strada, provocando danni ad alcune auto e bloccando i collegamenti con Positano. Diverse abitazioni della zona, che si trovano sulla parte alta del costone, sono state evacuate grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. Al momento per fortuna non si registrano vittime o feriti, ma è ancora presto per averne la certezza.

“Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime si procederà di sicuro all’evacuazione di alcune case.– ha dichiarato il sindaco Daniele Milano – È un vero disastro. Il materiale franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno persone coinvolte. La prima necessità in questo momento è di mettere in sicurezza l’area e i pezzi in alto che sono a rischio di distacco”.

🔴 In corso intervento dei #vigilidelfuoco a #Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, altezza tunnel Matteo Camera: evacuate tre persone bloccate in casa dai detriti, squadre in azione per escludere presenza eventuali persone coinvolte [#2febbraio 13:00] pic.twitter.com/Q2TGahNXgl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 2, 2021

Soltanto un paio di anni fa la zona in cui si è verificata la frana era stata sottoposta ad una serie di interventi di messa in sicurezza.

“Quel tratto di costone era già stato interessato due anni fa da lavori di consolidamento. Spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori visto quello che è successo stamattina” spiega Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi, attualmente consigliere di opposizione. “Sembra che non ci siano vittime, almeno fino ad ora ma quello che è successo è davvero assurdo”.

Una grossa frana ad Amalfi poco fa. Si è staccato l'intero costone di Vagliendola. Si temono vittime e si scava sotto le macerie. #Amalfi pic.twitter.com/e16WXDoHFe — Marco M.M. (@MMmarco0) February 2, 2021

Restano ancora da chiarire le cause della frana, ma secondo le prime ipotesi sarebbe stata provocata dalle infiltrazioni d’acqua dovute alle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Fonte: Ansa/Adnkronos/Twitter

Leggi anche: