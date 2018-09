Qual è il miglior olio d’oliva sul mercato? Altroconsumo ha messo sotto esame 30 marchi di olio extravergine comunemente in vendita al supermercato (biologici e non) e ha stilato un’interessante lista. Ventidue i prodotti promossi, tra cui De Cecco Pregiato 100% è risultato il migliore, mentre tra quelli bio (solo 4 quelli presi in esame) è Monini Bios ad avere ottenuto i punteggi più alti.

Uno dei prodotti alimentari più benefici per la nostra salute, l’olio di oliva, è spesso insidiato da minacce come l’utilizzo diffuso di insetticidi negli uliveti o la guerra dei prezzi, ma un costante monitoraggio ci consente comunque di acquistare prodotti eccellenti.

È per questo che, innanzitutto, è necessario diffidare dalle offerte low cost e dare piuttosto uno sguardo al costo al litro e all’etichetta: l’origine (può essere indicato lo Stato da cui arriva il prodotto o, anche e più genericamente, Unione Europea se si tratta di un Paese membro. L’indicazione di origine si riferisce alla zona nella quale le olive sono state raccolte e in cui si trova il frantoio dove è stato estratto l’olio), la classificazione, la denominazione, il produttore, il volume e la data di scadenza sono elementi fondamentali da tenere in considerazione (la data di imbottigliamento o l’annata del raccolto, invece, sono specificazioni facoltative).

LEGGI anche: Come leggere le etichette di olio e vino: la guida

La classifica di Altroconsumo

Nelle analisi – sia chimiche sia a prove di assaggio da parte di panel di assaggiatori – sono stati valutati parametri come:

acidità, che tende ad aumentare soprattutto se le olive da cui è stato ottenuto l’olio non erano in perfette condizioni

che tende ad aumentare soprattutto se le olive da cui è stato ottenuto l’olio non erano in perfette condizioni numero di perossidi , ossia lo stato di ossidazione dell’olio

, ossia lo stato di ossidazione dell’olio analisi spettrofotometrica nell’ UV , che valuta l’assorbimento dei raggi ultravioletti e fornisce informazioni utili sullo stato di conservazione dell’olio

, che valuta l’assorbimento dei raggi ultravioletti e fornisce informazioni utili sullo dell’olio determinazione degli alchil esteri etilici degli acidi grassi, per valutare la qualità delle olive di partenza

di partenza valutazione organolettica , condotta da panel di assaggiatori esperti volta a verificare la conformità dei prodotti alle caratteristiche dell’olio extravergine

, condotta da panel di assaggiatori esperti volta a verificare la conformità dei prodotti alle caratteristiche dell’olio extravergine analisi chimiche condotte e previste dalla normativa europea per controllare che l’olio extravergine non sia stato contraffatto, cioè miscelato con oli diversi o oli d’oliva raffinati

LEGGI anche: Falso olio extravergine di oliva: ecco le aziende che non superano i test

Dai risultati, De Cecco Pregiato 100% è il migliore, ottenendo buoni voti in tutti i parametri e nella prova di assaggio. Si tratta di un olio italiano dal costo di circa 8 €/l. In seconda posizione Agride il Regale 100% italiano a 11 €/l, seguito da Monini Bios da agricoltura biologica a 12,7 €/l . Buoni posizionamenti anche per Esselunga 100% italiano e Conad italiano, venduta a circa 8 €/l.

Nelle posizioni intermedie ci sono marchi come Bertolli, Carapelli e Sasso, che “risorgono” dalle accuse di frode commerciale di circa tre anni fa, quando, nella prova d’assaggio, furono notati alcuni difetti sensoriali e irregolarità chimiche che non permettevano l’assegnazione dell’olio alla categoria degli extravergini.

Le marche giudicate non all’altezza ("bassa qualità") sono otto, a causa del mancato superamento della prova sensoriale, che non consente di classificare questi oli come extravergini, visto che le analisi chimiche hanno escluso qualsiasi tipo di frode. Si tratta dei marchi: Auchan, Carrefour, Cirio, Costa d'Oro, Frantoio la Rocca, Pietro Coricelli, F.lli Carli e Isnardi.

Quanto al biologico, sono solo quattro le marche ritenute degne dagli assaggiatori e che rispondono positivamente a tutti i parametri: oltre Monini Bios che compare già in terza posizione, sono affidabili Clemente Olio, Alce Nero e vivi verde Coop, tutti biologici 100% italiani.

Come conservare l'olio

Una volta acquisto un buon olio, ricordatevi che va conservato correttamente. Sappiate infatti che l’esposizione all’aria, alla luce e al calore sono suoi nemici e che l'olio è facilmente soggetto a fenomeni di ossidazione. Per cui:

conservate l’olio in un luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calore

prediligete contenitori in acciaio inox (le classiche latte) oppure in vetro scuro ed e

vitate oliere trasparenti e aperte

chiudete sempre la bottiglia per non far entrare aria

Leggi anche

Germana Carillo