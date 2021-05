Dal trampolino elastico agli scivoli, i migliori giochi da esterno per far divertire i bambini anche a casa

Con l’arrivo delle belle giornate cresce la voglia di passare un po’ di tempo all’aperto. Le misure anti-Covid hanno ridotto le possibilità di svago per i più piccoli, abituati a trascorrere momenti spensierati nei parchi, tra scivoli e altalene. Ma se si ha la fortuna di avere un giardino o uno spazio esterno nella propria abitazione, perché non creare una piccola area gioco per far divertire i bimbi in tutta sicurezza?

Per i bambini il movimento libero, la percezione dello spazio e la conoscenza del proprio corpo sono fondamentali: da un buon sviluppo motorio prescinde un buono sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo. Avere la possibilità di giocare liberamente non solo rafforza l’espressione e la destrezza del proprio corpo, ma dà loro anche maggiore sicurezza e autonomia.

Pertanto, se si ha la possibilità di predisporre per i nostri piccoli uno spazio all’aperto dedicato dove potersi muovere e giocare in libertà, potremmo favorire il loro sviluppo e offrirgli la possibilità di vivere diverse esperienze. Tuttavia, per fare ciò, non basta solo comprare i giochi e metterli fuori, bisogna considerare alcuni aspetti che possano garantire ai nostri bambini ore e ore di divertimento sano e sicuro.

Come scegliere i giochi da esterno?

Davanti alle tantissime opzioni che si trovano sul mercato, prima di acquistare è importante tenere conto di alcuni criteri. Ecco alcuni suggerimenti utili per scegliere i migliori giochi da esterno e consentire ai piccoli di divertirsi senza uscire di casa:

Spazio a disposizione: questo aspetto è certamente un buon punto di partenza. Se lo spazio che abbiamo a disposizione è piccolo sarà inutile e perfino controproducente riempirlo di giochi. In questo caso vale la regola del “pochi ma buoni”.

In base all’età: tenere conto dell’età è fondamentale dal momento che i giochi da esterno devono essere appropriati alle capacità dei bambini e adatti alla loro altezza, nonché alle loro preferenze. Se il giocattolo non dovesse soddisfare questi requisiti base, il bambino non saprebbe come usarli e li metterebbe da parte, dimenticandoli.

In base ai materiali: la sostenibilità passa anche dalla scelta dei giochi da esterno. Optando per prodotti più naturali, incideremmo positivamente sul futuro dei bambini e sulla salute dell’ambiente. Legno certificato e materiali riciclati o da recupero sono alcune delle caratteristiche che dovremmo tenere in considerazione per garantire ai nostri piccoli un divertimento che sia in sintonia con la natura.

In base al prezzo: per fortuna ci sono molteplici opzioni per tutti i gusti. Un’ottima strategia per risparmiare è senza dubbio il comprare articoli di seconda mano, anche su E-commerce come eBay, che si dimostra sempre un’alternativa vantaggiosa.

Quali giochi da esterno scegliere e dove trovarli?

Valutiamo innanzitutto attentamente, puntando sempre su prodotti di buona qualità e verificando che siano conformi alle norme di sicurezza vigente e soprattutto conformi alle nostre esigenze.

Sembra complicato? Invece non lo è. Consultando le sezioni “Giochi giardino” o “Giardino e arredo per esterni” su eBay sarà semplice scoprire quali siano le migliori offerte disponibili, personalizzando le varie opzioni di selezione a seconda delle preferenze.

L’altalena

Iniziamo dall’altalena, grande protagonista dei giochi da esterno per bambini (e non solo). Chi non si è divertito a dondolare e cercare di arrivare sempre più in alto? Le altalene hanno grandi benefici: aiutano a superare limiti e paure, aumentano la capacità motoria, favoriscono lo sviluppo dell’equilibrio, migliorano la coordinazione e, facendo a turno per chi sta sopra e chi spinge, possono favorire il lavoro di squadra.

Ne esistono di diversi materiali, come quelle in legno o in ferro; e in base all’età dei bambini può cambiare la seduta: libera, con seggiolino baby protetto o sedile duo.

Il trampolino elastico

Quale bambino non ha mai provato a saltare sul letto o sul divano? Sebbene possa sembrare solo un passatempo, il trampolino o tappetto elastico – conosciuto anche come “salta salta” – è un fantastico gioco con diversi benefici tra cui: è un’ottima fonte di esercizio, stimola il metabolismo, aiuta a migliorare l’equilibrio e la coordinazione, promuove il gioco attivo.

Esistono sul mercato trampolini adatti sia per bambini più piccoli che per quelli più grandi, modelli individuali o quelli per più di due persone.

Lo scivolo

Lo scivolo per bambini è il gioco perfetto da fare all’aria aperta. Come per gli altri, anche nello scivolare troviamo diversi vantaggi: promuove il movimento e una vita attiva, migliora l’equilibrio, le capacità psicomotorie, la coordinazione e i riflessi, rafforza i muscoli delle gambe, contribuisce allo sviluppo dell’orientamento spaziale e promuove l’immaginazione. Inoltre giocandoci, i piccoli imparano a capire il proprio corpo, a conoscere quali siano i propri limiti e a perdere la paura delle cadute.

Prima di sceglierlo, in base ai criteri menzionati precedentemente, valutate bene e guardate sempre le indicazioni del prodotto riguardo l’età minima che il bambino deve avere per poterlo usare. Ci sono diversi tipi e potreste optare per un solo scivolo, o una struttura in legno con scivolo e altalena.

Come vedete i giochi da esterno portano innumerevoli benefici per lo sviluppo mentale e fisico dei nostri figli. Allo stesso tempo, sono un’ottima opzione che permette ai bambini di passare del tempo svagandosi in totale sicurezza, lontani dagli schermi e dai videogiochi.

Perciò non ci resta che augurare.. un buon divertimento a tutti!