Come si usa il bastoncino coglimiele per un dosaggio perfetto (e senza sporcare)

Il bastoncino coglimiele è un utile strumento per gustare al meglio il miele senza fare pasticci: ecco qualche consiglio per utilizzarlo nel modo giusto

Oltre a essere un dolcificante naturale, il miele è un concentrato di benessere per il nostro organismo – tanto da essere stato utilizzato per millenni come vero e proprio “farmaco”:

ricco di composti fenolici e flavonoidi, aiuta a contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare e di diverse malattie

grazie alle sue proprietà antibatteriche naturali, è un valido alleato per la cura di ferite, infezioni e bruciature; inoltre, aiuta a rafforzare il sistema immunitario

aiuta a ridurre l'infiammazione grazie alla presenza di composti come la quercetina e la caffeina, e ad alleviare dolori articolari, mal di gola e tosse

favorisce la digestione e l'assorbimento dei nutrienti grazie all'azione prebiotica degli enzimi in esso contenuti, aiutando inoltre a contrastare la stitichezza e la diarrea

infine, ha proprietà idratanti e nutritive che lo rendono un ingrediente prezioso per maschere e trattamenti di bellezza per la pelle.

Insomma, consumare miele (se non si segue un’alimentazione vegana) è un modo naturale per aiutare il proprio organismo e migliorare il proprio benessere.

Ma quante volte ci siamo imbattuti nel fastidioso problema del miele che cola dal cucchiaino e finisce per impiastricciare tutto? Per ovviare a questo inconveniente, ecco un alleato prezioso: il bastoncino di miele – meglio detto coglimiele.

Il bastoncino di miele: cos’è e a cosa serve?

Il coglimiele, noto anche come servimiele o prendimiele, è un piccolo utensile con un’estremità a forma di pallina scanalata.

Le scanalature presenti sulla pallina, immerse nel miele, intrappolano il nettare, facilitandone la presa e la distribuzione.

A differenza del cucchiaino, ideale per il miele cremoso, il coglimiele è perfetto per il miele liquido, consentendo di dosarlo con precisione su toast o bevande.

Il coglimiele è disponibile in commercio sia in acciaio inossidabile che in legno. Entrambi i materiali presentano vantaggi e svantaggi:

il legno, materiale naturale, ecologico e biodegradabile, mantiene una temperatura costante, a differenza dell'acciaio che può risultare freddo o caldo al tatto; tuttavia, richiede una pulizia più delicata, sconsigliando l'utilizzo della lavastoviglie.

l'acciaio, al contrario, è molto più igienico e facile da pulire (anche in lavastoviglie); bisogna ricordare però che, se tenuto troppo tempo nel miele, potrebbe alterare il pH acido della sostanza.

Si tratta, in entrambi i casi, di ottimi prodotti: la scelta di un bastoncino in acciaio o di uno in legno dipenderà piuttosto dal nostro consumo di miele.

Se siamo dei forti consumatori, potremmo apprezzare la possibilità di lasciare sempre il bastoncino nel barattolo, optando quindi per un bastoncino in legno; se consumiamo miele raramente, possiamo usare un coglimiele in acciaio, da pulire dopo ogni utilizzo.

Come usare il coglimiele

Per un utilizzo ottimale, è fondamentale tenere il bastoncino in verticale: immergiamolo così nel barattolo, tiriamolo fuori e poi ruotiamolo sopra la superficie da guarnire con il miele – sia esso un toast o una fetta di torta.

Se invece stiamo utilizzando il miele per dolcificare una bevanda calda, immergiamo direttamente il bastoncino nel liquido: in questo modo favoriremo lo scioglimento del miele.

Se conosciamo qualcuno che ama particolarmente il miele, una simpatica idea regalo potrebbe essere quella di attaccare a un barattolo di miele (rigorosamente biologico e grezzo) un bastoncino coglimiele.

