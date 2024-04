Lavastoviglie: è più sostenibile del lavaggio a mano? Sì, se sai come usarla (e scegli i detersivi giusti)

Se la tua lavastoviglie è diventata un indispensabile alleato nella gestione quotidiana, non sentirti in colpa nei confronti dell’ambiente. Basta usarla con le dovute accortezze e scegliere i detersivi giusti, ecologici e privi di imballaggi superflui, come quelli di Everdrop

La lavastoviglie è ormai un “must have” nelle nostre case, facilita infatti la gestione quotidiana della pulizia di piatti e stoviglie e ci permette di risparmiare tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

Se sei preoccupato dell’impatto ambientale di questo elettrodomestico, sfatiamo subito un mito. La lavastoviglie ci semplifica la vita e, sorprendentemente, ci aiuta anche a preservare l’ambiente.

In che senso?

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il risparmio d’acqua. In termini di consumo d’acqua, la lavastoviglie ha dimostrato infatti, nel corso degli anni, di essere incredibilmente efficiente.

Quando la utilizzate per lavare un carico completo di stoviglie, pari a circa 12 coperti, questo elettrodomestico utilizza solo una frazione dell’acqua necessaria rispetto al lavaggio a mano.

Uno studio condotto nel 2007 dall’Università di Bonn, in Germania, ha evidenziato che la lavastoviglie può ridurre il consumo d’acqua di almeno l’80% rispetto al lavaggio manuale.

Naturalmente, va utilizzata con criterio, sempre a pieno carico ed evitando di fare il prelavaggio a mano.

Per quanto riguarda il consumo energetico, la questione diventa un po’ più complessa. In molte case, l’acqua utilizzata nelle lavastoviglie è riscaldata tramite gas, un metodo noto per la sua efficienza e per la minore produzione di CO2 rispetto ad altre fonti di energia. Tuttavia, se si dispone di pannelli solari fotovoltaici, questa può diventare un’opzione più ecologica.

Sebbene uno studio americano del 2013 abbia evidenziato che le lavastoviglie possono richiedere un po’ più di energia rispetto al lavaggio a mano, è importante notare che gli elettrodomestici moderni sono diventati molto più efficienti nel corso degli anni. Quindi, se si considerano le tecnologie più recenti e l’energia proveniente da fonti rinnovabili, la lavastoviglie potrebbe essere una scelta più sostenibile anche dal punto di vista energetico.

L’importanza di utilizzare detersivi ecologici

Ma non basta solo utilizzare la lavastoviglie e farlo al meglio, anche i detersivi che utilizziamo ogni giorno giocano un ruolo fondamentale nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane.

È importante scegliere prodotti che siano il più possibile ecologici e privi di imballaggi superflui.

E qui entra in gioco Everdrop, un’azienda che ci offre una soluzione concreta per ridurre l’uso di plastica nel nostro quotidiano.

I detersivi Everdrop sono infatti eco-friendly e quindi progettati per avere un’impronta ecologica ridotta al minimo. Le loro tabs “nude” per la lavastoviglie sono prive di imballaggi superflui, senza plastica e senza carta aggiuntiva. Un ottimo sistema per ridurre drasticamente la quantità di rifiuti che produciamo ogni giorno.

Anche il brillantante è “amico dell’ambiente”, viene fornito infatti in una bustina da sciogliere nell’apposito flacone, riutilizzabile all’infinito, così da evitare plastica inutile che va poi smaltita.

Non manca infine il sale per la lavastoviglie che è puro al 99%, rispetto al normale sale da cucina.

Se volete provare i loro detersivi per la lavastoviglie (o altri prodotti della loro linea di detersivi per la casa o igiene personale), potete acquistare direttamente dal sito web di Everdrop. Approfittate di uno sconto speciale del 20% su tutti i prodotti, senza spesa minima (valido su starter kit e kit risparmio – esclusi abbonamenti e kit di prova), riservato ai lettori di GreenMe.

Come utilizzarlo? È semplicissimo, basta inserire il codice sconto “GREENME20” al momento dell’acquisto per beneficiare di questa promozione esclusiva.

Ogni piccolo gesto conta quando si tratta di preservare il nostro Pianeta. La gestione responsabile della nostra lavastoviglie, insieme all’uso di detersivi ecologici, è un primo ma significativo passo verso un futuro più sostenibile.

Non ci resta che fare la nostra parte!

