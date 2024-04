Cucinare con il sole: questo forno solare sta cambiando il barbecue (puoi dire addio a carbonella e gas)

Il Sunlab di Solar Brother, un forno solare per bambini che unisce divertimento ed educazione ambientale, offrendo un'innovativa esperienza di cottura sostenibile

Nel cuore della primavera, quando il sole inizia a riscaldare l’atmosfera e i barbecue tornano ad essere protagonisti delle nostre giornate, una domanda sorge spontanea: esiste un modo innovativo e sostenibile per cucinare all’aperto che si distacchi dai tradizionali metodi a carbonella, elettrici o a gas?

La risposta arriva da Solar Brother, un’azienda pioniera nel campo delle soluzioni ecologiche, che ha introdotto un prodotto rivoluzionario: il Sunlab, un forno solare pensato per i più giovani ma che conquista anche gli adulti.

Basato sul principio delle 3 C – concentrazione, cattura e conservazione – il Sunlab si rivela un piccolo laboratorio culinario che permette di preparare piatti semplici come pizze, formaggio fuso o cioccolato in tempi brevi. Facile da montare e da trasportare, si presta a diventare il compagno ideale delle avventure all’aria aperta dei più piccoli, stimolando la loro curiosità e spirito di iniziativa.

Caratteristiche del forno solare

Il Sunlab non brilla solo per il suo design accattivante e la sua funzionalità, ma anche per l’impegno nei confronti dell’ambiente. Confezionato in una scatola di cartone riciclabile, promuove una cottura ecologica e sicura, lontana dai rischi delle fiamme aperte e attenta alla sostenibilità. Queste caratteristiche lo rendono un regalo ideale, capace di trasmettere valori importanti come il rispetto per l’ambiente e l’importanza delle energie rinnovabili. Proposto in un formato compatto, una volta aperto si dispiega facilmente per catturare i raggi solari. Completo di tutti gli accessori necessari come specchi S-Reflect, termometro, utensili da cucina e manuale d’istruzioni, il Sunlab promette divertimento ed educazione.

Il principio di funzionamento del Sunlab è sorprendentemente semplice e sicuro. Posizionando il cibo nel cassetto e orientando il forno verso il sole, i bambini possono sperimentare direttamente il potere dell’energia solare. Grazie ai pannelli riflettenti, il Sunlab cattura i raggi solari, permettendo di cuocere gli alimenti a temperature che variano dai 40 agli 80°C. Questa modalità di cottura, oltre ad essere completamente ecologica, è sicura e richiede la supervisione di un adulto solo per garantire la corretta esposizione al sole, rendendo l’esperienza sia educativa che divertente.

