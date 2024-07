Zerbini fai da te con materiali di riciclo: 5 idee originali e creative

Realizzare zerbini originali utilizzando materiali riciclati è un'idea creativa e sostenibile. Dai tappi di sughero ai sassi, esistono molte opzioni per dare vita a progetti unici e funzionali.

Listelli in legno, sassi, tubi di gomma per irrigazione, tappi di sughero, sono tante le cose che puoi riciclare per farne originali e comodi zerbini fai da te, una valida alternativa rispetto ai tappetini che trovi nei negozi, anche perché decisamente più creativa. Ecco le idee migliori da cui trarre ispirazione.

Zerbino con listelli in legno

Recupera dei listelli in legno, tagliali in modo che abbiano tutti la stessa misura e dipingili con vernici di vari colori. A questo punto non ti resta che unirli tra loro per formare lo zerbino.

Puoi anche usare listelli più lunghi affiancandoli e unendoli con due pezzi di corda. Per riuscirci pratica due fori alle estremità di ciascun listello e infilaci le due corde, una da un lato, l’altra dall’altro, chiudendole con dei nodi.



Zerbino con sassi

Procurati un vecchio zerbino e rivestilo con piccoli sassi aiutandoti con la colla a caldo. Voilà, lo zerbino fai da te è pronto all’uso.





Zerbino con tubi di gomma per irrigazione

Hai un vecchio tubo di gomma da giardino? Ritaglia un pezzo e piegalo a metà, ritaglia un altro pezzo e piegalo a metà intorno al primo. Procedi nello stesso modo con gli altri pezzi, unendoli man mano con una colla forte adatta al materiale di destinazione.

Zerbini di legno

Se ultimamente hai sfoltito un po’ gli alberi e ti avanzano dei rami, puoi tagliarli in più pezzetti e utilizzarli per rivestire un rettangolo di legno, che diventerà così il tuo zerbino.

Zerbini con tappi di sughero

Anche i tappi di sughero possono tornare utili per questo progetto: puoi utilizzarli in diverse modalità, per esempio incollandoli orizzontalmente gli uni accanto agli altri su una base rettangolare di legno, oppure fissandoli in posizione verticale.





