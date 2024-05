Vestiti fai da te con vecchie tovaglie: scopri come realizzare gonne, camicie, salopette e molto altro

Hai una vecchia tovaglia? Puoi riciclarla per realizzare dei bellissimi vestiti per adulti e bambini. Camicie, gonne, abiti e meravigliose salopette

Hai una vecchia tovaglia? Se è ricamata o abbellita da motivi accattivanti, puoi trasformarla in deliziosi capi d’abbigliamento: camicie, gonne, abiti, salopette e molto altro.

Se vuoi realizzare una gonna ti conviene partire da una tovaglia tonda: dopo aver misurato la vita e calcolato il raggio del tuo cerchio, dovrai piegare la tovaglia più volte a metà e tagliare il cerchio centrale, proseguendo con vari passaggi che richiedono necessariamente l’uso di ago e filo. Qui trovi il tutorial completo di Wipster.

Puoi realizzare vari tipi di gonne a seconda della tovaglia che hai a disposizione.

Se hai a disposizione una tovaglia con bei ricami, niente di meglio che tramutarla in una camicia dallo stile retrò.



Ecco quali parti di tovaglia ricavare per creare la camicia.



Volendo, puoi anche farla a maniche lunghe utilizzando due diverse tovaglie.

Che ne dici altrimenti di sfruttare le tovaglie ricamate per abbellire una salopette per neonati?! Basta selezionare le parti più belle e cucirle sopra alla salopette. A meno che non te la senta di realizzarla da zero con varie tovaglie.

Non solo salopette per bambini, puoi realizzarne una bellissima anche per adulti.



Oppure trasformare la tovaglia in un paio di deliziosi pantaloncini estivi.



