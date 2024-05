Non gettare via il vecchio materasso! Prova a riciclarlo prendendo spunto da queste geniali idee fai da te

Hai un vecchio materasso? Prima di smaltirlo, prova a riciclarlo in modo creativo. Puoi farne materassi per il divanetto da giardino, cuscini da viaggio, lettini per cani e gatti

In ogni casa ne abbiamo almeno uno e sebbene gran parte dei materassi durino anni, arriva pur sempre il momento di doversene sbarazzare. Trattandosi di rifiuti ingombranti, la prima cosa che viene in mente è smaltirli portandoli nelle isole ecologiche o nei centri di raccolta della propria zona.

Ma volendo, i vecchi materassi si possono anche riciclare in modo creativo recuperando la parte interna, che a seconda dei modelli può essere costituita da vari materiali, tra cui schiuma di poliuretano e lattice di gomma. In particolare i materassi in memory foam sono davvero semplici da tagliare!



Letto per animali domestici

La prima idea consiste nel trasformare il materasso in un comodo e ampio letto per animali domestici. Dato che è molto ingombrante, vi conviene tagliarlo con l’ausilio di una forbice elettrica o di un seghetto con lama affilata, e coprire la porzione di materasso con un lenzuolo o una stoffa riciclata. In alternativa potete triturare la schiuma interna in piccoli pezzi e infilarla in una federa, creando un cuscino fai da te.

Materasso per divanetto da giardino

Se avete un vecchio materasso in memory foam, potreste tagliarlo con il seghetto affilato e creare un materassino per il divanetto da giardino. Basta tagliarlo su misura, rivestirlo con una bella stoffa e posizionarlo sopra al divano.

Materassino da campeggio

Con il vecchio materasso in memory foam potete creare anche un comodo materassino da campeggio a costo zero. Basterà tagliare la parte interna con un seghetto affilato e rivestirla con della stoffa. Posizionandolo sotto al sacco a pelo, la comodità è assicurata!

Cuscino da viaggio

Tagliate la parte interna del materasso in modo da ottenere la forma di un cuscino, rivestitela con una federa qualunque oppure realizzate il rivestimento con della stoffa riciclata. Voilà, il cuscino da viaggio è pronto all’uso.

Testata letto

Il memory foam del materasso può essere tagliato e riutilizzato per realizzare una testata da letto. In questo caso andrà incollato su una tavola di compensato e rivestito con del tessuto a scelta. La testata così realizzata potrà essere fissata sul muro dietro al letto.

