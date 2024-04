Idee fai da te facili e originali per decorare e rendere bellissimi gli interruttori della luce

Puoi dipingere i coperchi oppure rivestirli con il decoupage. O ancora decorare la parete retrostante. Ecco tante idee fai da te per abbellire i vecchi interruttori della luce

Hai in casa dei vecchi interruttori della luce rovinati o che semplicemente non ti piacciono? Sai che è possibile decorarli con il fai da te? Puoi farlo sfruttando diverse tecniche, per esempio utilizzando dei pennarelli indelebili oppure dipingendoli con i colori acrilici, o ancora rivestendoli con washi tape e stoffe.

L’importante è svitare i coperchi prima di decorarli (togliendo prima la corrente) e preparare la superficie alla pittura, carteggiandola con la carta vetrata. Un’idea alternativa consiste nel dipingere la parete retrostante anziché l’interruttore, oppure entrambe le cose. Scopri le idee fai da te più originali e creative!

Decorazioni intorno agli interruttori Se non vuoi svitare l’interruttore per decorarlo, puoi sempre dipingere la parete retrostante utilizzando colori adatti alla superficie di destinazione. Non improvvisarti con altre tipologie di colore perché rischi di rovinare il muro.

Per quanto riguarda i soggetti, le idee sono innumerevoli: cuori fioriti, mele, pere, fragole e frutta a volontà. Che è anche semplice da dipingere.

Prima di iniziare ti consigliamo di fare una bozza del disegno su un foglio di carta, quando sei soddisfatta copia il disegno direttamente sul muro.

Belli anche i fiorellini che puoi dipingere sopra e sotto all’interruttore o tutto intorno.

E che dire dei funghi?

Mentre qui l’interruttore è stato dipinto di verdino e sono state poi aggiunte delle fragole.

Altra idea? Dipingere lo sfondo delle placche con i colori acrilici e tracciare i ghirigori con un pennarello indelebile bianco a punta sottile.

Decorazioni con il collage

Puoi anche rivestire il coperchio dell’interruttore, dopo averlo svitato, con bottoni e altri piccoli oggetti incollandoli sopra con la colla a caldo.

Rivestimenti di stoffa

Oppure procurati un pezzo di stoffa adesiva e utilizzala per rivestire il coperchio. Puoi anche utilizzare carta adesiva per mobili.

Rivestimenti con washi tape

Un altro metodo prevede l’impiego del famoso washi tape, il nastro adesivo di carta decorato, che va semplicemente tagliato e premuto sul coperchio in modo da rivestirlo interamente.

Per evitare che si stacchi ti consigliamo di aggiungere un po’ di colla e uno strato di vinavil sopra al nastro, come si fa nel decoupage.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Telegram. Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: