Fogli acchiappacolore fai da te per la lavatrice: sono facili da fare e si possono riutilizzare più volte

Sono utilissimi, si realizzano con pochi e semplici ingredienti, e possono essere riutilizzati più volte. Ecco come farli

Conoscerai sicuramente i fogli acchiappacolore utilizzati in lavatrice per evitare il trasferimento di colori da un capo all’altro. Fogli che si rivelano pratici perché ci permettono di fare un’unica lavatrice per tutti i capi senza doverli suddividere in bianchi, scuri e colorati, ma che purtroppo vanno gettati dopo un solo lavaggio nell’indifferenziata.

Fortunatamente esistono delle alternative fai da te che permettono di evitarne l’impiego (e i conseguenti sprechi), utilizzando ingredienti facilmente reperibili.

Quello che vi occorre è del carbonato di sodio, rettangoli di tessuto riciclato in cotone puro, e acqua bollente.

Versate 1 cucchiaino di carbonato di sodio (conosciuto più comunemente come soda da bucato) in un recipiente e aggiungete l’acqua calda, quindi mescolate bene la soluzione.

Immergete i rettangoli di stoffa nell’acqua per alcuni minuti.

Rimuovete i rettangoli, strizzateli bene e metteteli ad asciugare.

Una volta asciutti, collocateli in un contenitore chiuso.

Al momento del lavaggio, inserite in lavatrice il rettangolo di stoffa e avviate il programma prescelto.

I rettangoli possono essere riutilizzati più volte purché vengano immersi nuovamente nella soluzione a base di acqua e carbonato di sodio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: