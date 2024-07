Dischetti struccanti lavabili fai da te: ecco come realizzarli per evitare quelli usa e getta

Al posto dei classici dischetti struccanti usa e getta, crea delle alternative riutilizzabili con stoffe di varia tipologia. Ci vuole un attimo e durano a lungo!

Anziché acquistare continuamente dischetti struccanti usa e getta, perché non fare una scelta più sostenibile puntando sulle alternative lavabili?

Per realizzarli si possono utilizzare diversi materiali di riciclo: un grande classico sono i vecchi asciugamani, perfetti per rimuovere il trucco più pesante, oppure la microfibra, ideale per togliere completamente il trucco. Per il contorno occhi, che è più delicato, si può utilizzare la flanella, ideale per rimuovere il trucco più leggero senza irritare la pelle.

Procedi così:

disegna dei cerchi di uguale diametro sull’asciugamano o sul tessuto prescelto aiutandoti con un bicchiere

ritagliali con le forbici e cuci i bordi a mano oppure con la macchina da cucire. Utilizzando un filo di colore a contrasto, i tuoi dischetti saranno ancora più carini.

Puoi anche personalizzare un lato del dischetto cucendo un pezzo di stoffa dalla fantasia accattivante.

Se vuoi realizzarli di forma quadrata, ti consigliamo di seguire passo passo il tutorial di HGTV Handmade.

I dischetti struccanti così realizzati potranno essere lavati più e più volte, evitando gli inevitabili sprechi dell’usa e getta.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

FONTI: doemijmaaruiensoep/HGTV Handmade

Leggi anche: