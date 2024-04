Carta profumata fai da te per cassetti, armadi e lettere: scopri com’è facile realizzarla e cosa serve

La si può utilizzare per profumare cassetti e armadi, oppure per donare una nota personalizzata alle lettere scritte a mano. Ecco alcuni metodi fai da te per profumare la carta

Hai mai sentito parlare della carta profumata? Viene utilizzata per profumare cassetti e armadi, o per donare una nota delicata a una lettera scritta mano.

Esistono diversi metodi per realizzarla con il fai da te: puoi essicare dei fiori e profumarli con oli essenziali. Dopodiché sbriciola i fiori essiccati sulla carta, premili un po’ e infine rimuovili.

In alternativa puoi versare dell’acqua in un flaconcino con nebulizzatore e aggiungere qualche goccia dell’olio essenziale preferito. Spruzza l’acqua profumata sulla carta (senza esagerare). Posiziona la carta nell’armadio o nei cassetti. Puoi anche tagliarla a pezzetti inserendola in un sacchettino di organza.

Un altro metodo consiste nel posizionare il foglio di carta in un contenitore ermetico, aggiungere 5-6 gocce di olio essenziale su un po ‘di tessuto e posizionarlo all’interno del contenitore sopra i fogli di carta. Lascia il tessuto in questa posizione per almeno 24 ore. In questo modo la carta si impregnerà del profumo.

Puoi anche profumare dei tovaglioli di carta spruzzando sopra il profumo fai da te a base di acqua e olio essenziale, e utilizzarli per profumare cassetti e armadi.

