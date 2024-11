Semi di zucca: la guida definitiva per conservarli in inverno e vederli germogliare in primavera

Non buttare i semi della zucca! Con questa guida passo passo scoprirai come recuperarli e conservarli correttamente per farli germogliare in primavera.

Regina indiscussa dell’autunno italiano, la zucca conquista i nostri cuori e le nostre case in mille modi diversi. Dal Nord al Sud del paese, questo versatile ortaggio non è solo protagonista in cucina – dove si presta a innumerevoli preparazioni dolci e salate – ma negli ultimi anni si è affermata anche come elemento decorativo.

Le sue tonalità calde, dall’arancione intenso al giallo dorato fino al verde profondo, ornano con eleganza mensole, tavole e ingressi, annunciando l’arrivo della stagione più suggestiva dell’anno.

Le varietà di zucche italiane

L’Italia vanta un ricco patrimonio di varietà autoctone di zucca, ognuna con caratteristiche uniche. Dalla Marina di Chioggia veneta, con la sua buccia bitorzoluta e la polpa dolcissima, alla Violina emiliana dalla forma allungata, fino alla Lunga di Napoli, celebre per la sua versatilità in cucina. Queste varietà locali non sono solo depositarie di sapori autentici, ma rappresentano anche un importante elemento della biodiversità agricola del nostro paese, meritevole di essere preservato e valorizzato.

Al di là del suo sapore inconfondibile, la zucca è un vero e proprio tesoro nutrizionale. Ricca di betacarotene, vitamine e sali minerali, è un alleato prezioso per la salute. La sua polpa, naturalmente dolce ma a basso contenuto calorico, la rende perfetta per chi cerca un’alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Inoltre, il suo alto contenuto di fibre la rende saziante e benefica per l’intestino, mentre il potassio presente aiuta a mantenere in salute il sistema cardiovascolare.

Non gettiamo via i semi

Quest’anno però, mentre intagliamo le nostre zucche magari insieme ai bambini, pensiamo a mettere da parte qualche seme da poter piantare in giardino in primavera! Ecco di seguito come eseguire al meglio questa semplice operazione:

estraiamo la polpa insieme ai semi;

mettiamo il tutto in uno scolapasta

laviamo la polpa e aiutandoci con l’acqua stacchiamo delicatamente i semi (questa semplice operazione la possono eseguire i bambini divertendosi molto);

mettiamo da parte su un tovagliolo di carta solo quelli più grandi;

una volta asciugati conserviamoli in un luogo fresco e asciutto dentro un sacchetto o in un contenitore per alimenti.

Alcuni accorgimenti pratici

Preleviamo e conserviamo solo i semi più grandi poiché saranno quelli che avranno maggiori possibilità di germogliare;

inoltre prendiamone molti di più di quelli che vorremmo piantare perché non è detto che tutti riusciranno a radicare;

il luogo ideale per conservarli potrebbe essere il frigorifero, nel reparto più in basso, quello dedicato alle verdure. L’importante è che all’interno della busta o del contenitore non si formi troppa condensa altrimenti potrebbero marcire.

I semi di zucca sono anche un ottimo snack: come prepararlo

Non tutti sanno che i semi di zucca sono un vero e proprio superfood, ricchi di proteine, ferro e acidi grassi benefici come l’omega-3. Per trasformarli in uno snack croccante e saporito, il procedimento è semplice: dopo averli separati dalla polpa e lavati accuratamente, asciugateli bene con un canovaccio o carta assorbente.

Disponeteli su una teglia rivestita di carta forno, conditeli con un filo d’olio e il sale (o spezie a piacere come paprika, curcuma o rosmarino). Cuoceteli in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, mescolandoli di tanto in tanto, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Una volta raffreddati, potete conservarli in un barattolo ermetico per circa una settimana. Sono perfetti come snack, per arricchire insalate o come topping croccante su zuppe e vellutat

Quando seminare la zucca

I semi di zucca si potranno seminare in primavera, indicativamente fra aprile e maggio. In ogni caso quando le temperature diurne si stabilizzeranno fra i 15/18° C e non vi sarà più pericolo di gelate notturne che rovinerebbero irrimediabilmente i giovani germogli.

Sulla zucca ti potrebbe interessare anche: