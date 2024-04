Bonus zanzariere 2024: i requisiti e come fare domanda per ottenere la detrazione del 50%

Grazie al bonus zanzariere 2024 si può avere una detrazione del 50% sulle spese sostenute a patto che si rispettino alcuni requisiti e i modelli installati migliorino le prestazioni energetiche dell’immobile

Il bonus zanzariere 2024 offre un’opportunità vantaggiosa per coloro i quali desiderano migliorare il comfort delle proprie abitazioni e proteggerle dagli insetti molesti. Questo incentivo permette di ottenere una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, con un limite massimo di detrazione di 30.000 euro su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare spalmabile in 10 anni.

Per quel che riguarda le spese detraibili, infine, sono inclusi il costo delle zanzariere, la loro installazione, lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie zanzariere (se presenti), nonché i lavori ausiliari, le prestazioni professionali e eventuali oneri e tasse comunali.

Installare zanzariere conformi ai requisiti richiesti non solo protegge dagli insetti, ma aiuta anche a mantenere la temperatura interna degli edifici e a ridurre la dipendenza da sistemi di riscaldamento o raffreddamento, garantendo un ambiente più salubre e confortevole per gli abitanti.

Attenzione a soddisfare tutti i requisiti

Tuttavia, affinché le zanzariere installate siano idonee per beneficiare del bonus, è necessario che rispettino determinati requisiti. In primo luogo, devono essere caratterizzate da specifiche prestazioni energetiche, contribuendo così all’efficientamento dell’immobile.

Inoltre devono essere di due tipologie specifiche: quelle con schermatura solare e con un indice GTOT inferiore a 0,35%. Questo parametro indica la capacità di schermare la luce del sole in combinazione con il vetro e rappresenta un elemento cruciale per garantire il massimo beneficio energetico.

Ma la lista di requisiti non è finita qui. Oltre a ciò, infatti, le zanzariere devono essere conformi alle normative europee e portare il marchio CE. Devono essere fissate in modo permanente e regolabile (dunque non rimovibili) e proteggere una superficie vetrata, come finestre o portefinestre. Tutte queste indicazioni sono fondamentali per assicurare che le zanzariere contribuiscano effettivamente all’efficienza energetica dell’edificio e garantiscano una protezione efficace contro gli insetti.

Per ottenere la detrazione fiscale, è importante che i pagamenti relativi alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere siano tracciabili e dunque devono essere stati eseguiti tramite bonifici bancari o pagamenti con carte di credito/debito. Altresì devono essere riportati sul documento di pagamento il codice fiscale del contribuente o la partita Iva del beneficiario, gli estremi della fattura (data e numero) e la causale di pagamento.

Infine è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro 90 giorni dal collaudo dei lavori, contenente una scheda descrittiva dell’intervento e tutti i dettagli richiesti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: ENEA

Ti potrebbe interessare anche: