Fotovoltaico: come proteggere i pannelli solari dalle deiezioni di piccioni e uccelli?

Come il dispositivo PSB di Pro Solar Birds protegge efficacemente i pannelli solari dalle deiezioni aviarie, garantendo prestazioni ottimali e rispetto per l'ambiente

Non tutti sanno che le deiezioni degli uccelli possono non solo ridurre la capacità produttiva dei pannelli solari, ma anche danneggiarli nel lungo periodo. Quando esposti al calore solare, questi escrementi possono incrostarsi sul vetro dei moduli fotovoltaici e provocare la formazione di “hot spots”, causando un surriscaldamento localizzato. Tale calore è in grado di danneggiare alcuni componenti elettronici interni, compromettendo così le prestazioni generali del sistema. Per risolvere questo problema, la start-up spagnola Pro Solar Birds ha sviluppato un dispositivo ingegnoso per proteggere i moduli fotovoltaici dalle deiezioni aviarie, completamente innocuo per gli uccelli, noto come PSB.

Installare il PSB non solo protegge i pannelli solari aumentandone l’efficienza e prolungandone la vita utile, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Prevenire i danni causati dalle deiezioni aviarie significa ridurre i costi di manutenzione e riparazione, offrendo un significativo risparmio a lungo termine per i proprietari di impianti solari. Inoltre, l’uso di materiali ecocompatibili e il design rispettoso della fauna locale rafforzano l’approccio sostenibile di Pro Solar Birds verso la produzione di energia pulita e rinnovabile

Come funziona

Il Pro Solar Birds agisce come uno spaventapasseri moderno che gira continuamente per impedire agli uccelli di posarsi sui pannelli solari. Questa soluzione innovativa sfrutta la forza del vento per la sua rotazione continua, attivandosi anche con una leggera brezza, risultando così ecocompatibile e funzionale.

Il dispositivo è progettato per essere estremamente resistente agli elementi esterni come vento, pioggia e neve. È realizzato con materiali resistenti alla corrosione marina come il poliammide 6-6 UV, alluminio anodizzato, resina acetalica, bronzo e acciaio inossidabile, garantendo lunga durata e minor necessità di manutenzione. Nel processo di fabbricazione del PSB, Pro Solar Birds ha optato per materiali riciclabili e robusti. Coprendo fino a otto pannelli di dimensioni 2 m × 1 m, ogni unità può essere installata in meno di quattro minuti senza necessità di trapanare o modificare i moduli fotovoltaici.

Pro Solar Birds si impegna a garantire che la loro soluzione non solo sia efficace ma anche rispettosa dell’ambiente e degli ecosistemi locali. Questo approccio rispecchia un impegno più ampio verso la coesistenza armoniosa tra l’avanzamento tecnologico delle energie rinnovabili e la conservazione della biodiversità, ponendo le basi per un futuro in cui energia pulita e rispetto ambientale possano andare di pari passo.

Fonte: Pro Solar Birds

