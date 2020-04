Cani negli aereporti UK per fiutare il coronavirus in meno di un secondo (fino a 750 persone in un’ora)

Riusciranno ad annusare le persone che atterrano nel Regno Unito e ad indicare se hanno il virus in 0,5 secondi, con una precisione del 90%. Gli “sniffer dogs”, i cani addestrati a fini medici per rilevare il coronavirus nei passeggeri – fino a 750 in una sola ora – che arrivano negli aeroporti inglesi, una volta che le restrizioni di blocco del Paese saranno state allentate, sono pronti a compiere la loro missione.

Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, quando i ricercatori del Medical Detection Dogs, in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) e con l’Università di Durham, avevano cominciato un vero e proprio addestramento degli amici a quattro zampe, tra l’altro già avvezzi a rilevare malattie come il cancro, il Parkinson o le infezioni batteriche.

Questi cani potrebbero essere “estremamente preziosi” anche nell’identificare individui asintomatici o presintomatici e in grado di dare individuare persone potenzialmente infette che entrano nel Regno Unito da “aree hotspot”, come spiega la dottoressa Claire Guest, CEO e co-fondatrice del Medical Detection Dogs.

Quelli che cominceranno il loro compito quando le misure di blocco saranno allentate e i viaggi internazionali riprenderanno di nuovo, saranno in grado di testare fino a 750 persone in un’ora.

“Un cane annusa a turno ogni persona – ci vogliono 0,5 secondi – e identifica rapidamente quali persone hanno bisogno di un test o devono andare direttamente in isolamento per impedire una rapida diffusione in tutto il Regno Unito. Questo sarebbe veloce, efficace e non invasivo e assicurerebbe che le risorse limitate per i test vengano utilizzate solo dove sono realmente necessarie”, scrive la Guest sul sito web dell’ente benefico.

In linea di principio, gli studiosi si dicono sicuri che i cani possano rilevare il Covid-19, tanto che a sei cani viene insegnato a rilevarlo in anticipo: un meraviglioso gruppo di tre cocker spaniel funzionanti, un labrador, un labradoodle e una croce labrador golden retriever dovrebbe essere addestrato in 6-8 settimane.

Come parte dell’addestramento, ai cani sono state fornite maschere per il viso e altro tessuto indossato dai pazienti con coronavirus per scoprire se il Covid-19 ha un profumo che possa essere rapidamente identificato.

Si sa, di fatto, che le malattie hanno odori unici ed è ormai certo che i cani sono in grado di identificarli molto velocemente. Ecco perché giocare con loro d’anticipo in una zona di frontiera come un aeroporto potrà essere una carta vincente.

Cani per fiutare il coronavirus anche in Iran

Anche in Iran si è cominciato ad addestrare cani a rilevare il Covid-19. L’Iran è attualmente il paese più colpito del Medio Oriente con quasi 86.000 casi segnalati e oltre 5.000 decessi registrati.

Hamidreza Shiri, portavoce del progetto, ha dichiarato ieri all’IRNA (Ivlamic Republic News Agency): “Dato che i cani sono in grado di rilevare odori 20.000 volte meglio degli umani, sono già stati addestrati a rilevare alcune malattie, inclusa la malaria”.

Il progetto è in corso da due settimane: “Nella prima fase della ricerca, abbiamo dimostrato che i cani non sono stati infettati dal coronavirus; anche se lavorano direttamente con il virus, test multipli in diverse fasi mostrano che nessuno di loro né i formatori hanno contratto il virus”, ha spiegato Shiri, concludendo che i cani più bravi sono i Labrador, i Golden Retriever, il Pastore tedesco e il Border Collie.

