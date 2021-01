Le muffole di Bernie Sanders aiutano a raccogliere 1,8 milioni di dollari in beneficenza

Durante la cerimonia di inserimento alla Casa Bianca, il senatore Bernie Sanders indossava un curioso paio di guanti, visibilmente fatti a mano con lana riciclata. Con le braccia conserte e le mani appoggiate in grembo, è stato immortalato dal fotografo Brendan Smialowski di Getty Images. Nel giro di qualche ora sono esplosi letteralmente i meme e i post sui social legati ai guanti e in solo 5 giorni sono stati raccolti oltre 1,8 milioni di dollari, destinati in beneficenza allo stato del Vermont, di cui il senatore è originario.

E’ una storia curiosa quella che arriva dagli Stati Uniti. Nati per proteggere le sue mani dal freddo, i guanti creati per Bernie Sanders da una sua sostenitrice e messi in vendita sul suo Store, sono andati a ruba e hanno permesso di vendere merchandaising che vede ritratto il senatore con le braccia e le gambe incrociate, vestito con il suo parka marrone e guanti di lana riciclata.

Sanders ha messo il primo dei cosiddetti articoli “del presidente Sanders”, tra cui magliette, felpe e adesivi, sul suo sito web giovedì sera e la prima serie è andata esaurita in meno di 30 minuti, ha raccontato.

“Jane ed io siamo rimasti sbalorditi da tutta la creatività mostrata da così tante persone nell’ultima settimana, e siamo contenti di poter usare la mia fama su Internet per aiutare Vermonters bisognosi. Ma anche questa somma di denaro non può sostituire l’azione del Congresso, e farò tutto il possibile a Washington per assicurarmi che i lavoratori nel Vermont e in tutto il paese ottengano il sollievo di cui hanno bisogno nel mezzo della peggiore crisi che abbiamo affrontato dalla Grande Depressione” ha detto Sanders.

A realizzate i guanti con materiale riciclato è stata Jen Ellis, un’insegnante del Vermont che ha raccontato a CBSNews:

“Quando [Sanders] li ha indossati all’inaugurazione, sono rimasta senza parole. Voglio dire, le persone indossano famosi stilisti di moda per l’inaugurazione, e c’era Bernie, che indossava guanti che ho fatto, nella mia stanza dei bricolage, con una macchina da cucire che mia madre mi ha dato quando avevo 12 anni”

Senator Bernie Sanders' inauguration day mittens have become an internet sensation. Meet the Vermont schoolteacher who made them pic.twitter.com/mLJltfucMw — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) January 22, 2021

A contribuire alla cifra è stata anche l’agenzia fotografica Getty Images che ha annunciato che donerà i proventi della foto a Meals on Wheels of America.

Qui alcuni dei meme più divertenti, che hanno certamente contribuito a rendere celebri i guanti. Sanders è stato “immortalato” mentre si siede sulla metropolitana, sulla luna e sul divano con il cast di “Friends”. Lo ha fatto anche l’aeroporto di Olbia:

Le 3 regole del viaggiatore perfetto: 1- 😷indossa sempre la mascherina naso bocca

2- 🤲disinfetta le mani nelle apposite colonnine

3- ↔️ mantieni la distanza di 1mt#OlbiaAirport #Bernie #BernieSanders pic.twitter.com/yWd8hzT4F0 — Aeroporto Olbia Costa Smeralda (@Olbia_Airport) January 25, 2021

Per iniziare la settimana con un sorriso. A me fa ridere parecchio #BernieSanders Dal web pic.twitter.com/zHCaiyM76O — Simona (@psyco74) January 25, 2021

bernie che attende l’apollo 11 che lo vada a riprendere dal 1969 #BernieSanders #apollo11 pic.twitter.com/X3ON4Mj2hb — WHO CARES (@SCaxxi) January 25, 2021

Un sorriso dietro lo schermo che però ha permesso inconsapevolmente di raccogliere una cifra imponente a favore dei bisognosi.

Fonti di riferimento: AP, NBC, CBS

