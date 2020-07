Congratulazioni Adriana! Laureata con 110 e lode in diretta dall’ospedale in cui assiste la sorellina

Adriana Ciafardoni si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Foggia con un bel 110 e lode e plauso della commissione.

Una storia che potrebbe somigliare a quella di tanti studenti italiani, ma invece è speciale. Più che speciale. Perché questa ragazza sorridente e due enormi occhioni blu, lo ha fatto in diretta dall’ospedale in cui assiste la sorella di 14 anni Sara.

La sorella minore è in cura, infatti, presso l’istituto Carlo Besta di Milano, perché affetta da una malattia neurodegenerativa.

E proprio da qui la neo-dottoressa si è collegata in videoconferenza per discutere la tesi, in modo da permettere di assistere alla proclamazione anche a Sara, conosciuta nel web per il suo blog molto seguito “LaLettriceSognatrice“.

Con la luce negli occhi e l’emozione nel cuore. Sotto lo sguardo dolce di chi avevo accanto; nell’abbraccio fragile e… Pubblicato da Adriana Ciafardoni su Martedì 21 luglio 2020

“Alla fine le cose accadono sempre per un motivo, ha detto Adriana a FoggiaToday – Se la seduta di laurea fosse stata in presenza, mia sorella probabilmente non ci sarebbe potuta essere. Invece, alla fine, l’unica presente è stata lei. Quindi, non potevo chiedere di meglio”.

Che dire, due ragazze meravigliose, vero esempio di vita per tutti i loro coetanei, a cui auguriamo il meglio che la vita possa offrire!

