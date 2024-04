Ti presento il mammifero più piccolo del mondo (se mai lo incontrassi non lo vedresti neppure)

È considerato il mammifero più piccolo del mondo ed è talmente piccolo che, anche se lo incontrassi, probabilmente non lo vedresti. Vive nelle grotte del Myanmar e della Thailandia e purtroppo è minacciato dall’essere umano e rischia l’estinzione e il suo naso sembra quello del maiale. Il suo nome è Pipistrello Calabrone o Craseonycteris thonglongyai

È considerato il mammifero più piccolo del mondo ed è anche molto raro da incontrare, ma, probabilmente, se anche andassi a cercarlo, faresti molta fatica a vederlo: chi è?

Il mammifero più piccolo del mondo

Ti dico subito qualche dettaglio sul suo aspetto fisico: è lungo dai 28 ai 34 millimetri, praticamente come una mezza penna rigata, il suo peso si aggira tra i 2 e i 3 grammi, il suo naso è piccolino e sembra quello del maiale, ha le ali ed è ricoperto di peli

Dove vive il mammifero più piccolo del mondo

Il suo habitat sono le grotte vicino ai fiumi, dove resta la maggior parte del suo tempo in gruppi da 4 a 100 individui ben distanziati tra loro. Puoi trovarlo solo in 8 grotte Myanmar e 44 grotte in Thailandia.

Mammifero più piccolo del mondo ed estinzione

L’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, IUCN, che si occupa di categorizzare il rischio estinzione delle varie specie animali, fa sapere che ne esistono solo 10.000 esemplari e sono sempre meno, per questo è considerato quasi minacciato dall’estinzione, ovviamente per colpa nostra che distruggiamo il suo habitat e lo disturbiamo con il turismo.

La vita del mammifero più piccolo del mondo

Le femmine del mammifero più piccolo del mondo partoriscono solo un piccolo all’anno verso fine aprile.

Il mammifero più piccolo del mondo esce dalla su grotta per mangiare per soli 30/40 minuti al tramonto e all’alba e si nutre di insetti, come lepidotteri e coleodotteri, che riesce a trovare a 1km di distanza grazie ad un particolare sistema di ecolocalizzazione: in pratica emette suoni e, in base agli echi di ritorno, capisce dove sono le sue prede che mangia al volo.

Il nome del mammifero più piccolo del mondo è Pipistrello Calabrone, o Pipistrello Farfalla o Craseonycteris thonglongyai.

