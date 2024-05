Tempo di sciamatura delle api, che cos’è e perché è fondamentale non ostacolarlo

La sciamatura delle api è un fenomeno naturale che si verifica soprattutto in primavera, quando una colonia di api diventa troppo grande e parte in cerca di una nuova casa. Questo comportamento, seppur affascinante, può suscitare preoccupazioni. Scopri cosa fare in caso di incontro con uno sciame e come prevenire il loro insediamento.

Ogni anno, a maggio, si assiste a un fenomeno naturale affascinante e vitale per l’ecosistema: la sciamatura delle api. Questo evento, benché possa sorprendere e talvolta preoccupare chi non ne conosce le dinamiche, è in realtà un segno di buona salute dell’alveare e una tappa fondamentale nel ciclo vitale delle api.

Cos’è la sciamatura?

La sciamatura è il processo mediante il quale una colonia di api si divide in due gruppi distinti. Questo avviene principalmente per due motivi: sovrappopolazione dell’alveare e necessità di espandersi. Quando l’alveare diventa troppo affollato, la regina vecchia e una parte delle api operaie decidono di lasciare l’alveare per fondarne uno nuovo. Questo gruppo, chiamato sciame, parte alla ricerca di un nuovo luogo dove stabilirsi.

Ci sono poi delle curiosità legate alla sciamatura molto belle da conoscere, come ad esempio la comunicazione delle api api esploratrici della posizione del nuovo sito per l’alveare, lo fanno attraverso una danza specifica, informando le altre api dell’impresa. Nonostante una regina possa deporre fino a 2000 uova al giorno, durante la sciamatura è limitata nei suoi voli a causa del peso, non potendo coprire lunghe distanze. Oltre al primo sciame con la regina originale, possono sorgere altri sciami più piccoli guidati dalle nuove regine, perpetuando così il ciclo di espansione dell’alveare.

Perché le api sciamano?

La sciamatura è essenziale per la proliferazione delle api, è un comportamento naturale che garantisce la diffusione genetica e la creazione di nuove colonie. Sebbene la sciamatura possa sembrare caotica, è un processo altamente organizzato che assicura la sopravvivenza delle api e la biodiversità del loro ecosistema.

Come prevenire l’insediamento dello sciame?

Per evitare che uno sciame di api si insedi in casa o in spazi urbani non consoni è fondamentale prendere alcune precauzioni:

Sigillare fessure e buchi: sigillare con adeguato materiale le fessure e i buchi presenti nelle pareti esterne dell’abitazione. Reti e zanzariere: collocare una rete zanzariera alle prese d’aria e alle finestre delle soffitte e attorno ai comignoli dei camini non utilizzati.

Cosa fare in caso di incontro con uno sciame

Nonostante le api siano generalmente pacifiche durante la sciamatura, potrebbero pungere se si sentono minacciate, pertanto mantieni la calma, le api percepiscono le vibrazioni e i movimenti rapidi come una minaccia. Evitare movimenti bruschi e mantenere la calma può prevenire un attacco. Allontanati lentamente, se ti trovi vicino a uno sciame, allontanati lentamente senza agitare le braccia. Inoltre le api sono attratte dai profumi dolci e dai colori brillanti, indossare abiti neutri e evitare profumi forti può ridurre il rischio di attirare le api.

Se trovi uno sciame di api, è importante sapere come comportarsi per garantire la tua sicurezza e quella delle api:

Non Disturbarle:le api sono in una fase di transizione e generalmente non sono aggressive. Evitare di disturbarle è la migliore precauzione. Contattare un apicoltore: gli apicoltori hanno l’esperienza e le attrezzature necessarie per gestire gli sciami in sicurezza. Contatta un apicoltore locale per rimuovere lo sciame in modo sicuro e senza danni. Non Usare Pesticidi: l’uso di pesticidi per sbarazzarsi di uno sciame è altamente sconsigliato. I pesticidi sono dannosi per le api, che sono fondamentali per l’impollinazione e l’ecosistema.

E se lo sciame è entrato nel cassonetto della serranda?

Nel caso lo sciame entri nel cassonetto della serranda, è consigliabile chiudere con della carta le fenditure di entrata della cinghia avvolgi serramento. Successivamente, è importante contattare quanto prima un apicoltore di propria conoscenza.

Ricorda comunque che uno sciame in volo o appeso a un albero non è pericoloso. Le api, gonfie di miele, non riescono a pungere e diventano aggressive solo se attaccate o involontariamente disturbate. In queste situazioni, è possibile che ci sorvolino e ci avvolgano in una nube danzante senza arrecarci danno alcuno.

La sciamatura delle api è un evento naturale affascinante e cruciale per l’ecosistema. Comprendere questo fenomeno e sapere come comportarsi durante un incontro con uno sciame può aiutare a proteggere sia noi stessi che queste preziose creature.

