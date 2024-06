Vi portiamo sui voli di lusso in aereo per cani (a partire da 6mila dollari)

Viaggi di lusso pensati esclusivamente per i cani. Una compagnia ha inaugurato tratte a pezzi stellari e con servizi di prima scelta per i nostri amici a quattro zampe. Quanto era necessario tutto ciò?

Non solo business class per clienti benestanti alla ricerca di una esperienza di lusso. Anche i cani possono viaggiare in aereo da veri vip e a cifre da capogiro. È la nuova tendenza che ha spinto le compagnie dell’aviazione a creare servizi esclusivi per i nostri amici a quattro zampe (e piuttosto discutibili).

Così fa la Bark Air, società che offre comfort impensabili a proprietari di cani e alla loro dolce compagnia scodinzolante. Tra gli itinerari più richiesti vi sono New York, Los Angeles e Londra, ma l’azienda punta a inaugurare nuove tratte il prima possibile.

Ogni cosa è pensata per gli animali, dal menù elaborato agli asciugamani con essenza di lavanda. Non mancano leccornie, salviette, sacchettini per le deiezioni e musica.

I cani di tutte le razze ed età sono i benvenuti a bordo. Come documentazione sono richiesti certificato sanitario, microchip e la storia vaccinale dell’animale con trattamento antirabbico e contro la tenia, indispensabili per l’ingresso nel Regno Unito.

Per i voli diretti a New York serve anche una certificazione che attesti che l’animale non è stato nei Paesi ad alto rischio negli ultimi 6 mesi. Il singolo biglietto include un pass per un accompagnatore umano, anche se è possibile acquistare pass aggiuntivi e portare con sé altre persone.

Ogni velivolo può ospitare fino a 15 cani più proprietari, ma la compagnia si riserva di vendere non più di 10 biglietti per tratta. Il costo di questi viaggi non è decisamente alla portata di tutti.

Per fare un esempio, un volo da Los Angeles a Londra nel mese di ottobre costa 12.500 dollari come si può vedere sul sito della compagnia.

L’azienda ha come target famiglie abbienti con animali domestici che, insieme a Fido, vogliono vivere un’avventura sfarzosa e indimenticabile. Scontato chiedersi quanto questo viaggio possa essere apprezzato davvero dal cane.

Malgrado l’assenza di gabbie e file, e meticolosa attenzione al cliente, a quattro e a due zampe, il servizio non soddisfa alcuna reale esigenza dei migliori amici dell’uomo quanto piuttosto i capricci del suo stesso uomo.

Prendersi cura di un animale domestico, compito che qualunque proprietario dovrebbe assumersi, non significa esattamente acquistare biglietti aerei di lusso e andare avanti e indietro tra gli USA e il Regno Unito. Basta davvero poco per donare al proprio cane un’esistenza serena e felice, e senza voli intercontinentali super ricercati.

Fonte: Bark Air

