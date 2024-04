Anche il tuo cane guarda la serie Bluey? C’è un motivo (che forse non conosci)

La serie animata Bluey piace non solo ai bimbi, ma anche ai cani. Tantissimi utenti lo hanno scoperto guardandola in compagnia dei loro amici a quattro zampe. I cani si divertirebbero per un motivo secondo i proprietari

Alzi la mano chi non ha visto o sentito parlare anche distrattamente di Bluey, la popolare serie per bambini distribuita da Disney e premiata anche come “Miglior serie animata per la scuola dell’infanzia“.

Bluey ha incantato migliaia di bimbi, i loro genitori e persino i loro amici a quattro zampe. Le avventure dell’adorabile Bluey fanno impazzire infatti anche i suoi simili.

Lo hanno riferito i loro proprietari, che ben presto si sono trovati a confrontarsi sui social sulle abitudini e sulle preferenze dei loro cani. Moltissimi appassionati della serie hanno notato infatti che anche ai loro cani piace guardare Bluey, e non sarebbe un caso.

C’è apparentemente un motivo che spiegherebbe come mai i cani sono affascinati dalle immagini di Bluey, restando incollati allo schermo. Jaclyn Byrne, una proprietario di cani, crede di aver capito il perché.

La risposta, a suo dire, è nei colori della serie. In un video diventato virale su TikTok, Byrne ha spiegato la sua teoria invitato tutti gli utenti che hanno cani in famiglia a far vedere loro Bluey e scoprire la reazione dei loro migliori amici.

La donna sostiene che la tavolozza dei colori scelti dai produttori non sia attraente solamente per i più piccoli, ma anche per i cani perché quelli sono proprio i colori che questi animali riescono a percepire.

Effettivamente, anche altri utenti hanno fatto la prova e scoperto con grande sorpresa che Byrne aveva ragione.

La visione canina è diversa dalla nostra, ma, contrariamente a quanto si pensa, i cani non vedono il mondo in bianco e nero. Percepiscono i toni del giallo, del blu e del grigio e il giallo, il blu sono presenti in tutte le scene, in proporzione diversa.

Non è detto che queste fossero le reali intenzioni degli autori, ma il fatto che anche i cani possano apprezzare Bluey è un’ottima strategia pubblicitaria.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: