Abbandonato in spiaggia, questo cane protegge ora le tartarughe marine: la sua storia ti ruberà il cuore

Un adorabile meticcio ha commosso tutti con la sua storia, la sua sensibilità e il suo gentile interesse per le tartarughe marine, specie a rischio estinzione che protegge con la sua popolarità

Dall’abbandono in spiaggia a una nuova vita e una missione portata avanti sempre in riva al mare con la straordinaria solidarietà di cui gli animali sono capaci. Un meticcio di nome Solovino ha conquistato tutta la città di Miramar, nello Stato messicano del Tamaulipas.

La sua storia inizia con un colpo durissimo: l’abbandono. Il cane è stato visto da residenti vagare spaesato su una spiaggia del posto. È stato nutrito da alcuni volontari, che non hanno potuto fare a meno di notare una certa affinità tra il trovatello e le tartarughe marine.

Il cagnolino sembrava ammaliato da questi animali. Si distendeva accanto alle femmine che deponevano le loro uova senza disturbarle o avvicinarsi troppo. La sua era una silenziosa compagnia.

Assisteva alle varie schiuse, seguendo i piccoli fino al mare come a volerli proteggerli dai gabbiani e dagli altri pericoli.

Solovino è diventato così una piccola grande star, ma anche un simbolo di gentilezza verso il prossimo. La sua dolcezza, la sua premura hanno spinto l’attuale proprietaria ad adottarlo.

Da allora, la donna condivide attraverso i profili social Solovino_dog tutte le avventure del quattrozampe. Tanti scatti lo ritraggono assieme alle tartarughe marine o ad altri cani, sempre in spiaggia. L’interesse per la sabbia sembra non averlo mai perso.

Proprio il luogo in cui è stato lasciato solo si è trasformato in un paradiso in cui giocare, collezionare ricordi indelebili, interagire con altre creature, fiutare nidi e segnalarli.

Grazie al web, Solovino è un influencer del mondo canino e ha un folto pubblico. Con le sue foto, senza tempo, il meticcio continua a educare il prossimo a proteggere tutte le specie di questo Pianeta.

