Orso divora un’intera famiglia di anatre davanti ai bambini in uno zoo di Seattle

Un esemplare femmina di orso rinchiusa in uno zoo di Seattle ha attaccato delle anatre davanti ai bambini, tra urla e preoccupazioni. Quanto verificatosi, però, non è altro che un comportamento naturale per un predatore quale l'orso

Una giornata allo zoo si è conclusa con lo spavento di tanti bambini. Al Woodland Park Zoo di Seattle, Washington, una femmina di orso bruno di nome Juniper è diventata famoso per.. essersi comportata da orso nell’area in cui è reclusa.

L’esemplare, recuperato da cucciolo ad Anchorage, in Alaska, ha catturato e divorato una famiglia di anatre che nuotavano nel laghetto del suo recinto, circoscritto da vetri. Una dopo l’altra, le ha mangiate. Il fatto si è verificato davanti ai più piccoli, tra urla e qualche lacrima.

Juniper ha afferrato prima un anatroccolo staccandogli la testa, poi un altro e così via, mentre alcuni bimbi battevano le mani contro il vetro forse nella speranza di distrarre il grosso animale e salvare le anatre.

Lo staff dello zoo ha provato a spiegare ai visitatori che sono “incidenti” che capitano sebbene si provi ad allontanare le anatre, scoraggiandole a nidificare in prossimità dei reparti dei carnivori. Questo è proprio il periodo in cui molti uccelli acquatici nidificano.

La scena, per quanto cruda possa essere, è un semplice episodio di predazione per un selvatico che, per quanto abbia un’alimentazione variegata, resta pur sempre un predatore. I bambini non sono abituati ad assistere a queste interazioni.

Il nostro team per la cura degli animali non documenta ufficialmente questi eventi naturali” ha comunicato il Woodland Park a una radio di Seattle.

Ciò avviene anche in parte perché negli zoo vedono animali lontani dai loro habitat naturali, con abitudini rimodellate dalla vita in cattività. Sono automi, non animali quelli mostrati negli zoo.

Sono specie letargiche che alla prima ribellione vengono confinate in altri spazi o persino uccisi, come accaduto per alcuni esemplari in fuga dalle loro gabbie.

Conoscere gli animali e il loro istinto vuol dire avere un’idea di come funzioni la natura con le sue leggi. Comprenderlo negli zoo, dove quell’istinto naturale è assopito, è sicuramente difficile.

