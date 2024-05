Gertrude, il fenicottero “sfortunato in amore”, ha finalmente deposto il suo primo uovo (ad un’età da record)

Gertrude ce l’ha fatta: dopo anni senza un compagno a badare ai piccoli degli altri fenicotteri, ha finalmente trovato l’amore ed è riuscita a deporre il suo primo uovo

In una straordinaria svolta inaspettata, un fenicottero di nome Gertrude ha deposto il suo primo uovo all’età di 70 anni nella riserva naturale di Pensthorpe, vicino a Fakenham, nel Norfolk. Questo evento eccezionale è ancora più sorprendente se si considera che in natura i fenicotteri vivono solitamente fino a circa 40 anni.

Gertrude, descritta come “sfortunata in amore”, fa parte di una numerosa colonia di oltre 65 fenicotteri nella riserva. Ben Marshall, amministratore delegato di Pensthorpe, ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento spiegando che, anche se è improbabile che l’uovo si schiuda, l’atto stesso di deporlo è una dimostrazione delle sue caratteristiche materne naturali. Questo atto ha permesso finalmente anche a Gertrude di attraversare il processo naturale di cura del nido.

Gertrude ha vissuto una vita lunga e piena di sfide, sempre sottomessa e in fondo al gruppo. È chiamata “sfortunata in amore” perché non era mai riuscita a trovare un compagno e riprodursi fino ad ora quando si è sistemata con il suo nuovo “amore”, un fenicottero di 37 anni di nome Gil.

Gertrude è sempre stata molto protettiva con i piccoli della colonia

Nonostante non abbia mai covato, la sua dedizione e il suo istinto protettivo non sono diminuiti. Infatti, a dispetto della sua età avanzata, Gertrude è nota per essere molto protettiva nei confronti dei piccoli della colonia, assumendo spesso il ruolo di “zia” e babysitter per i nuovi arrivati.

La riserva di Pensthorpe attende con ansia la schiusa delle uova degli altri fenicotteri nelle prossime settimane. L’uovo di Gertrude potrebbe non schiudersi, ma la sua presenza e il suo comportamento continuano a essere una fonte di ispirazione per il resto della colonia.

Questo straordinario episodio sottolinea l’importanza del benessere animale e del ruolo cruciale che le riserve naturali svolgono nel fornire un ambiente sicuro e arricchente per gli animali. La storia di Gertrude è un potente promemoria di come la natura possa sempre sorprenderci, anche negli individui più anziani e apparentemente meno fortunati.

Fonte: Pensthorpe

