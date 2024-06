Sentenza storica! Condannato a 12 anni di carcere un bracconiere che ha ucciso almeno 6 rinoceronti di Giava

Un bracconiere accusato di aver ucciso 6 rinoceronti di Giava tra il 2019 e il 2023 è stato condannato a 12 anni di carcere e al pagamento di una multa per i suoi crimini

Un tribunale indonesiano ha recentemente condannato a 12 anni di carcere un bracconiere, identificato come Sunendi, per aver ucciso almeno sei rinoceronti di Giava, una delle specie più a rischio di estinzione al mondo. La sentenza è stata emessa nella provincia di Banten, sull’isola di Giava, e oltre alla pena detentiva, Sunendi dovrà pagare una multa di 100 milioni di rupie (circa 5.600 euro).

Il rinoceronte di Giava, endemico dell’isola più popolosa dell’Indonesia, è una delle specie più minacciate del pianeta. Le autorità stimano che ne siano rimasti solo circa 82 esemplari in natura, tutti concentrati nel Parco nazionale di Ujung Kulon, l’ultimo rifugio naturale di questa specie. Questo bioma è particolarmente vulnerabile sia per la limitata popolazione residua sia per le continue minacce di bracconaggio e perdita di habitat.

Sunendi è stato accusato di aver ucciso i rinoceronti tra il 2019 e il 2023. Le sue azioni hanno avuto un impatto devastante sulla già fragile popolazione di rinoceronti di Giava. La gravità del crimine e il profitto che ha tratto dalla vendita illegale di parti di animali selvatici protetti hanno suscitato grande indignazione pubblica.

Ciò ha spinto i giudici ad aumentare la pena detentiva rispetto ai cinque anni richiesti dai pubblici ministeri. Il portavoce della corte, Panji Aswinartha, ha sottolineato come la mancanza di pietà per la fauna selvatica e la fuga dalle autorità abbiano contribuito alla severità della condanna.

Negli ultimi mesi sono stati arrestati cinque bracconieri

Negli ultimi mesi, la polizia indonesiana ha intensificato gli sforzi per combattere il bracconaggio, arrestando cinque bracconieri e cercando altri otto sospetti. Queste azioni fanno parte di una campagna più ampia per proteggere le specie in pericolo e preservare la biodiversità unica del paese.

La sentenza contro Sunendi rappresenta un precedente importante nella lotta contro il bracconaggio in Indonesia. Un tempo i rinoceronti di Giava erano numerosi in tutto il sud-est asiatico, ma sono stati decimati dalla caccia illegale e dalla distruzione del loro habitat.

Oggi, la protezione di queste ultime popolazioni rimaste è critica per la sopravvivenza della specie. Per questo il governo indonesiano e le organizzazioni ambientaliste stanno lavorando per garantire che questi maestosi animali non scompaiano per sempre.

