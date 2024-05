Giulio salva le galline dagli allevamenti intensivi: con lui vivono libere e muoiono di vecchiaia (producendo uova di altissima qualità)

Giulio Apollonio va contro la logica degli allevamenti intensivi: nel suo terreno ha oltre 6.000 galline che razzolano dove vogliono e muoiono di vecchiaia, deponendo uova buonissime con i loro ritmi

Giulio Apollonio, allevatore pugliese, ha creato un modello di allevamento che sfida le pratiche industriali moderne. Nel suo terreno di quattro ettari a Cutrofiano, in provincia di Lecce, ospita oltre 6.000 galline che razzolano liberamente, producendo dalle 300 alle 1.500 uova al giorno.

Apollonio, nato nel 1986, è guidato da una forte etica del benessere animale. Le sue galline vivono libere e muoiono di vecchiaia, un destino ben diverso da quello delle galline negli allevamenti intensivi. Qui, gli animali sono costretti a deporre un uovo al giorno sotto luci artificiali per dieci mesi, per poi essere macellati quando diventano improduttivi.

Al contrario, nel modello di Apollonio, le galline seguono il loro ciclo biologico naturale, depongono uova secondo i loro ritmi e vivono in condizioni di libertà e rispetto. Queste galline dimostrano una notevole intelligenza e scaltrezza, sfatando miti denigratori. Possono scegliere il gallo da cui farsi fecondare e, in assenza di un gallo alfa, una gallina dominante può trasformarsi in un gallo grazie a un cambiamento biologico. Questa trasformazione è possibile grazie all’interruzione della funzionalità dell’unico ovaio deputato all’ovodeposizione.

Niente mangimi chimici né farmaci

Le sue uova, riconosciute per la loro qualità superiore, sono esportate da Parigi a Madrid, passando per Bruxelles e la Repubblica Ceca. Sposato con Maira da quasi venticinque anni, Apollonio alleva oltre 15 razze diverse di galline, proteggendole da predatori come volpi e cani randagi. La cura e la dedizione con cui si occupa degli animali garantiscono che le sue galline siano felici e sane, producendo circa 700/800 uova al giorno di qualità superiore.

Le uova dell’Uovo Perfetto, l’azienda di Apollonio, sono covate secondo il ritmo biologico naturale delle galline. Non vengono utilizzati mangimi chimici né farmaci, solo sole, vento e aria pura della campagna pugliese. Questo approccio si traduce in uova con più betacarotene, vitamina A, Omega 3 e vitamina E, e meno acidi grassi saturi e colesterolo.

Le uova riflettono la qualità della vita delle galline, dimostrando che “gallina vecchia fa buon uovo”. Apollonio ha dunque dimostrato che etica ed economia possono coesistere, offrendo un modello sostenibile e rispettoso del benessere animale.

