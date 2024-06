Ti farò perdere la voglia di mangiare gamberetti in 90 secondi

Forse non sai che i gamberetti negli allevamenti subiscono trattamenti disumani. Un video shock ci mostra cosa avviene davvero in questi luoghi dell'orrore (non guardarlo se sei molto sensibile)

Ti sei mai chiesto da dove provengono i gamberetti che utilizzi nelle tue ricette? A meno che non li compri freschi in pescheria, potrebbero provenire da un allevamento intensivo e scoprire quello che avviene in questi luoghi dell’orrore probabilmente ti farà passare per sempre la voglia di mangiarli.

Si stima che ogni anno vengano allevati e uccisi circa 440 miliardi di gamberi. Diversi Paesi ora riconoscono questi animali come esseri senzienti, il che significa che possono provare dolore e quello che sono costretti a subire negli allevamenti è veramente disumano.

Un video condiviso recentemente su Instagram ci mostra le pratiche orribili a cui questi poveri animali sono sottoposti. Se siete particolarmente sensibili, vi consigliamo di non guardarlo, perché quello che mostra è davvero scioccante e straziante.

In caso contrario, probabilmente in soli 90 secondi cambierete idee rispetto al consumo di gamberetti.

+++ ATTENZIONE IMMAGINI FORTI +++

Come viene mostrato in maniera molto cruda nel video, ai gamberi femmina vengono tagliati gli occhi mentre sono ancora coscienti e senza anestetici. Questa pratica barbara costringe la femmina alla maturità sessuale precoce perché danneggia una ghiandola ormonale che si trova proprio dietro ai suoi occhi. Tutto viene fatto ovviamente per massimizzare i profitti, in questo modo infatti si stimolano i crostacei a sviluppare ovaie mature e a deporre le uova.

I gamberi vengono poi immersi nel ghiaccio, un metodo comune di stordimento che dovrebbe causare loro uno shock termico ma dato che gli animali variano in dimensioni, e non sempre tutti finiscono subito a contatto con il ghiaccio, produce in realtà reazioni diverse. Il metodo non può garantire infatti uno shock rapido a tutti gli animali, causando in molti casi tanta sofferenza e una morte lenta per soffocamento.

Pensateci: una morte lenta, in agonia, solo per soddisfare la nostra golosità.

Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte a tutte queste atrocità. Bisogna prendere una posizione netta e rifiutarsi di acquistare ciò che viene ottenuto in questo modo. Tutti gli animali meritano rispetto e considerazione. Questo video ci invita a guardare oltre il nostro piatto e a pensare al dolore e alla sofferenza che spesso ci sono dietro.

