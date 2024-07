Ti spiego perché i fiumi hanno inondato l’India di plastica (e la colpa è anche terribilmente nostra)

A provocare le inondazioni che hanno colpito il Manipur c’è anche la mano dell’uomo, che ha peggiorato la situazione con la deforestazione e l’inquinamento da plastica

Le inondazioni che stanno affliggendo il Manipur, in India, sono un chiaro esempio delle conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente. Lo straripamento dei principali fiumi ha portato a una situazione di emergenza, con numerose aree inondate e oltre 2.000 persone evacuate con molte altre trasferite in luoghi più sicuri e campi di soccorso. E insieme all’acqua sono arrivati anche fiumi di plastica.

Si sono avuti gravi allagamenti in 10 aree dei distretti di Imphal West e Imphal East. La situazione è peggiorata con la rottura degli argini, che ha provocato ulteriori danni. La situazione rimane critica, con i fiumi principali che scorrono ancora al di sopra dei livelli di piena, con il loro carico di rifiuti plastici, lasciando lo stato vulnerabile a ulteriori inondazioni se le piogge continuano a monte.

Per affrontare queste emergenze, il governo del Manipur ha mobilitato numerosi gruppi di soccorso, tra cui la National Disaster Response Force (NDRF), la Società della Croce Rossa Indiana e vari corpi di sicurezza. Sono stati istituiti centri di controllo operativi 24 ore su 24 per coordinare gli sforzi di soccorso e fornire assistenza tempestiva alle persone colpite.

Deforestazione, invasione delle rive dei fiumi, inquinamento

Tuttavia, invece di attribuire la colpa solo alla natura, dobbiamo riflettere sulle responsabilità umane che hanno contribuito a questa catastrofe. Come ha sottolineato il ministro delle risorse idriche del Manipur, Awangbow Newmai, la nostra mano contribuisce a queste criticità.

Uno dei fattori principali è la diffusa deforestazione. Ogni anno, vasti tratti di foresta vengono abbattuti, causando un grave squilibrio ecologico. La perdita di vegetazione riduce la capacità del terreno di assorbire l’acqua, aumentando così il rischio di inondazioni. Inoltre, la deforestazione distrugge habitat naturali e compromette la biodiversità, rendendo l’ambiente più vulnerabile agli eventi climatici estremi.

Un altro problema significativo è l’invasione delle rive dei fiumi. Costruzioni illegali e attività agricole lungo le rive riducono lo spazio naturale che i fiumi hanno per espandersi durante le piogge intense, provocando il loro straripamento. La mancanza di una pianificazione urbana sostenibile e di regolamenti rigorosi aggrava ulteriormente questa situazione.

Oltre a ciò, l’inquinamento causato dalle attività umane gioca un ruolo cruciale. Le bottiglie di plastica e altri rifiuti non biodegradabili che gettiamo senza pensarci finiscono nei fiumi, ostruendo i canali di drenaggio e peggiorando le inondazioni. Questo problema è visibile non solo in Manipur dove è stato portato alla luce da queste inondazioni, ma in molte altre parti del mondo.

