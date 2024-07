L’elenco delle spiagge in cui non si può fare il bagno nel Lazio quest’estate: tutti i divieti di balneazione

Enterococchi intestinali ed Escherichia coli nelle acque: in queste aree site nella regione Lazio non si può fare il bagno

In questa estate 2024 nel Lazio non si può andare a fare il bagno ovunque. Chi cerca refrigerio deve infatti stare attento perché ci sono numerose spiagge soggette a divieti di balneazione, come stabilito in un decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Nonostante molte località balneari della regione siano valutate come eccellenti, diversi tratti di mare sono vietati per la presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. I divieti riguardano principalmente porti, fossi e foci dei fiumi

L’elenco pubblicato lo scorso aprile dalla Regione Lazio include aree non balneabili anche in località famose. Ad esempio in provincia di Viterbo, nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, e in provincia di Roma, da Civitavecchia a Santa Marinella, fino a Fiumicino, Ardea, Nettuno e Anzio. Anche in provincia di Latina, alcune porzioni delle spiagge di Formia, Minturno, Terracina e Gaeta sono vietate alla balneazione.

La ‘Lista delle acque non adibite alla balneazione – anno 2024’ fa parte di un decreto del presidente Rocca, firmato il 3 aprile 2024, che individua e classifica le acque destinate alla balneazione. Secondo il decreto del ministero della Salute del 30/03/2010, la non balneabilità è determinata dai livelli di contaminazione batterica, con specifici valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

L’elenco delle aree vietate alla balneazione nel Lazio

Di seguito le aree vietate alla balneazione nel Lazio, provincia per provincia:

Provincia di Viterbo:

Montalto di Castro – Da Tenuta Marchese Guglielmi a Foce Fiume Fiora

Tarquinia Poligono militare

Tarquinia Foce Fiume Marta

Tarquinia 400 m dx fiume Marta

Provincia di Roma:

Civitavecchia da 1400 mt sx Torre Valdaliga a Porto di Civitavecchia

Civitavecchia Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta

Civitavecchia Porto di Traiano

Santa Marinella Foce Fosso delle Guardiole

Santa Marinella Da Porticciolo di Santa Marinella a Foce Fosso Santa Maria Morgana

Santa Marinella Foce Fossi Castelsecco e delle Buche

Santa Marinella Foce Fosso di Pontenuovo

Santa Marinella Poligono militare di Santa Marinella fino a confine comunale

Cerveteri da confine comunale Poligono militare –a Foce Fosso Turbino

Cerveteri Foce Fosso Zambra

Ladispoli Foce Fossi Vaccina e Sanguinara

Fiumicino Foce Fosso Cupino

Fiumicino Foce Fosso delle Cadute

Fiumicino Foce Fosso Tre Denari

Fiumicino Foce Fiume Arrone

Fiumicino Foce Fiume Tevere (Canale navigabile)

Fiumicino Sinistra Foce Fiume Tevere

Roma Destra Foce Fiume Tevere

Roma Tenuta Presidenziale

Pomezia Foce Fosso Pratica

Pomezia Foce Fosso della Crocetta

Pomezia Foce Fosso Orfeo

Pomezia Sinistra Foce Rio Torto

Ardea Destra Foce Rio Torto

Ardea Foci Fosso Grande e Fosso Moletta

Ardea Foce Canale Biffi

Ardea Foce Fosso del Diavolo

Ardea Foce Fosso Caffarella

Anzio Foce Fosso Cavallo Morto

Anzio Porto di Anzio

Nettuno da Porto di Nettuno a 300m sx Fosso Loricina

Roma Nettuno Poligono militare di Nettuno

Provincia di Latina

Latina Foce Fiume Astura

Latina Foce Acque Alte – Moscarello

Latina Sinistra Foce Rio Martino

Sabaudia Destra Foce Rio Martino

San Felice Circeo Porto di San Felice Circeo

Terracina Foce Fiume Portatore – Porto Badino

Terracina Porto di Terracina – foce canale di navigazione

Sperlonga Porto di Sperlonga

Gaeta Da Punta Stendardo al Porto di Gaeta

Formia Porto di Formia – Castello Miramare

Formia Foce Rio Santa Croce

Minturno Porticciolo – Foce Rio Capo d’Acqua

Minturno Da Foce Fiume Garigliano a confine regionale

Ponza Porto di Ponza

Ventotene Porto di Ventotene

Fonte: Regione Lazio

