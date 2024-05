Spaventoso incendio all’Alpitronic di Bolzano: una grossa nube di fumo si è alzata sulla città, chiuso lo spazio aereo

L'INCENDIO ALL'ALPITRONIC DI BOLZANO: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

L'INCENDIO ALL'ALPITRONIC DI BOLZANO: LA PROTEZIONE CIVILE INVITA A TENERE CHIUSE LE FINESTRE Grande mobilitazione dei Vigili del fuoco ai Piani di Bolzano per spegnere l'incendio divampato verso le 9 negli uffici dell'Alpitronic in via Piani di Mezzo: da una prima ricostruzione il rogo sarebbe divampato in alcuni uffici dove sono in corso lavori di ristrutturazione. La Protezione Civile invita i cittadini a tenere chiuse le finestre e a spegnere gli impianti di aerazione. Sul posto sono già in corso rilievi dei tecnici dell'Agenzia per l'Ambiente.

