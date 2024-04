Solar foods: questa azienda riesce a produrre cibo e proteine dall’aria senza terreni agricoli o animali

La soleina, l'innovativa proteina aerea prodotta da Solar Foods, che promette di rivoluzionare l'agricoltura sostenibile e l'alimentazione globale con un impatto ambientale ridotto

Rispondere alle esigenze alimentari di una popolazione in crescita è una sfida globale. Mentre alcuni si concentrano sullo sviluppo di proteine vegetali derivanti da fagioli, ceci o lenticchie, altri esplorano vie più insolite come le proteine aeree. Un esempio emblematico di questa innovazione è rappresentato dalla finlandese Solar Foods, con sede vicino a Helsinki, che ha introdotto un nuovo concetto in agricoltura sostenibile: la soleina, una proteina derivata direttamente dall’aria.

La soleina è una proteina aerea, presentata sotto forma di polvere gialla, sviluppata da Solar Foods. Questa start-up finlandese utilizza un processo rivoluzionario che impiega CO2 e microorganismi. I ricercatori alimentano questi microorganismi con l’anidride carbonica, l’elemento che noi respiriamo, trasformandoli in una nutriente polvere gialla. Questa tecnologia non solo promette di ridurre l’impatto ambientale rispetto all’agricoltura tradizionale, ma si posiziona anche come un’alternativa sostenibile nel lungo termine.

Impatti ambientali e nutrizionali della soleina

La soleina vanta un contenuto proteico del 65-70%, con una percentuale di grassi che varia tra il 5 e l’8%, fibre alimentari tra il 10 e il 15% e minerali nutrizionali tra il 3 e il 5%. Questi macronutrienti sono paragonabili a quelli di alimenti come la soia secca e le alghe, rendendo la soleina una fonte ricca di ferro e vitamine del gruppo B. L’integrazione di questa proteina nei prodotti alimentari già esistenti, come barre di cioccolato e gelati, dimostra la sua versatilità e il potenziale di adattamento a vari ingredienti tradizionali.

Oltre ai benefici nutrizionali, la soleina offre vantaggi significativi in termini ambientali:

Riduzione della dipendenza dall’agricoltura convenzionale, minimizzando così lo stress ambientale correlato.

Produzione sostenibile indipendente dalle condizioni climatiche.

Potenzialità di una produzione illimitata, adatta a diete vegane e vegetariane.

Solar Foods prevede di espandere la propria produzione di soleina, con l’obiettivo di produrre fino a 160 tonnellate all’anno e di ottenere ulteriori autorizzazioni internazionali, dopo l’approvazione già ricevuta da Singapore.

Fonte: Solarfoods.com

