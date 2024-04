Liquid 3, questo “albero liquido” combatte l’inquinamento urbano

Come il rivoluzionario fotobioreattore LIQUID 3 sta migliorando la qualità dell'aria a Belgrado con microalghe, offrendo una soluzione efficace e sostenibile per combattere l'inquinamento urbano

Le città rappresentano i principali centri di emissione di CO2, contribuendo al 75% del totale globale, con le maggiori quote derivanti da traffico e sistemi di climatizzazione degli edifici. In Serbia, la situazione è particolarmente critica, con Belgrado che registra livelli di inquinanti atmosferici tra i più alti d’Europa. Ma la scienza offre una nuova speranza attraverso un’invenzione sorprendente: l’Albero Liquido. Questo dispositivo non è un semplice purificatore d’aria, ma una vera rivoluzione verde in grado di trasformare le nostre città.

Con le aree verdi sempre più ridotte e le centrali a carbone che aggravano la situazione, i cittadini serbi si trovano a fare i conti con una qualità dell’aria che supera di 4,9 volte i limiti raccomandati dall’OMS. Il risultato? La Serbia guida la triste classifica europea per decessi attribuibili all’inquinamento, con un tasso di 175 morti ogni 100.000 abitanti. Per combattere questa emergenza ambientale, il dottor Ivan Spasojevic e il suo team hanno ideato LIQUID 3, il primo fotobioreattore urbano in Serbia. Questa tecnologia rivoluzionaria utilizza le microalghe per replicare la fotosintesi naturale degli alberi, trasformando la CO2 in ossigeno puro. In termini di efficienza, queste microalghe sono fino a 50 volte più potenti di un albero tradizionale, offrendo una soluzione pratica dove lo spazio per la vegetazione è limitato.

Un futuro sostenibile e intelligente

Situato nel cuore di Belgrado, il LIQUID 3 non è solo un’innovazione ecologica ma anche un elemento di design urbano. Funziona come una panchina dotata di caricatori per cellulari e illuminazione notturna, dimostrando come la tecnologia possa essere integrata armoniosamente nell’ambiente cittadino. Grazie a queste caratteristiche multifunzionali, il progetto ha ricevuto sostegno locale e riconoscimenti internazionali, segnalando un cambiamento verso città più pulite e vivibili.

L’introduzione di soluzioni come l’Albero Liquido è cruciale non solo per migliorare l’aria che respiriamo, ma anche per ispirare ulteriori innovazioni che possano risolvere le sfide ambientali delle nostre metropoli. Con progetti come LIQUID 3, il futuro delle città potrebbe essere molto più verde di quanto immaginiamo.

