LCI mette le ali al riciclo, trasformando la carta in aquiloni nelle scuole italiane

Dopo il successo della prima edizione, torna il concorso “Aula Aquilone”, che ogni anno coinvolge le scuole primarie italiane di primo e secondo grado. L’occasione buona per diffondere la cultura della sostenibilità, coinvolgendo le nuove generazioni e facendo loro vivere esperienze divertenti e formative

Carta, aria, aquiloni, sostenibilità. Se c’è un modo vecchio quanto il mondo, ma andato quasi perso, di far apprezzare alle bambine e ai bambini di oggi il rapporto autentico con la natura, beh, quello è senza dubbio lasciarli giocare all’aperto.

Paradossalmente, oggi è quasi uno sforzo costante che si scontra con il divertimento più a portata di mano dei dispositivi elettronici. Ma non tutto è perso! Avete mai provato a mettere in mano ai più piccoli un po’ di carta e dalla colla?

In un attimo si sprigiona la fantasia e quel senso di libertà che può scaturire da un lavoretto fatto a mano. È un po’ questo ciò che è dietro alla logica del progetto Aula Aquilone, che LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana dedica alle scuole primarie per diffondere, col gioco, la consapevolezza della necessità di un ambiente migliore.

Il concorso che ogni anno premia le scuole italiane

Il concorso Aula Aquilone è al suo secondo anno e mira a coinvolgere le scuole primarie italiane di primo e secondo grado, da nord a sud, per diffondere la cultura della sostenibilità, coinvolgendo le nuove generazioni, facendo loro vivere esperienze divertenti e formative.

Da qui l’idea di valorizzare ciò che è considerato rifiuto e trasformare carta da macero in aquiloni, mettendo in palio premi in denaro e organizzando una cerimonia ufficiale di consegna da parte dell’azienda, così da sottolineare la fondamentale importanza dell’elemento umano che sta alla base di ogni iniziativa concretamente benefica.

L’obiettivo del Contest, che prevede un’iscrizione gratuita da parte delle scuole entro il mese di ottobre, è infatti promuovere l’educazione ambientale e sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’economia circolare: coinvolgere i bambini attivamente nel riciclaggio della carta può avere un impatto duraturo sul loro comportamento e atteggiamento nei confronti dell’ambiente, contribuendo così a creare una società più consapevole, rispettosa e sostenibile. Inoltre, i bambini condividono l’esperienza con le loro famiglie, chiedendo spesso di collaborare o di ripeterla in modo autonomo, così da innescare una catena virtuosa che fa bene alla coscienza ambientale collettiva.

La partnership con Il Festival Internazionale dell’Aquilone

Nella giuria di Aula Aquilone 2024 parteciperanno anche gli organizzatori del Festival Internazionale dell’Aquilone, ARTEVENTO, che ha fatto diventare celebre Cervia in tutto il mondo come capitale dell’aquilone. La visione che accompagna questa manifestazione di caratura mondiale, che si terrà dal 20 aprile al 1 maggio, è sempre più proiettata verso la sostenibilità e l’ambiente.

