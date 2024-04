Il bar con l’aperitivo vista sui rifiuti, all’interno di un impianto di smaltimento (per fare riflettere)

Un bar al secondo piano di un impianto di smaltimento rifiuti con “vista” sulle gru che sollevano e mescolano la spazzatura per sensibilizzare su questo tema

Il Gomi-Pit Bar non era un semplice bar dopo prendere qualche cocktail, fare aperitivo e scattarsi selfie al venerdì sera dicendo addio alla settimana lavorativa. A dimostrarlo è la sua location alquanto insolita dato che è situato all’interno di un impianto di smaltimento dei rifiuti a Tokyo.

Posto al secondo piano del Musashino Green Center con la sua fossa contente spazzatura profonda 23 metri, rappresenta un’esperienza unica e provocatoria che mira a sensibilizzare sul tema dello smaltimento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.

Questo pop-up bar, progettato dentro un vero e proprio sito di gestione dei rifiuti (Romi significa infatti “spazzatura”), offre ai clienti l’opportunità di gustare cocktail e stuzzichini mentre osservano da vicino attraverso le vetrate di fronte a loro il processo di smistamento e preparazione dei rifiuti destinati all’inceneritore.

Le finestre del bar permettono infatti di godere di una vista sulla discarica sottostante, dove enormi gru sollevano e mescolano la spazzatura prima di trasferirla all’inceneritore. Questa visione diretta della quantità di rifiuti di ogni tipo prodotti e del processo di smaltimento può risultare sorprendente e talvolta sconvolgente per i clienti, ma allo stesso tempo offre loro l’opportunità di confrontarsi con una realtà spesso ignorata o trascurata.

È stato attivo tra dicembre 2018 e febbraio 2019

L’iniziativa del Gomi-Pit Bar è parte di un più ampio sforzo delle autorità locali per promuovere la consapevolezza ambientale e incoraggiare comportamenti più sostenibili. Oltre a offrire un’esperienza unica ai clienti, il bar mira a stimolare una riflessione critica sul proprio impatto ambientale e a incoraggiare azioni concrete per ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riciclo e il riutilizzo.

La presenza di famiglie e visitatori di tutte le età presso il Gomi-Pit Bar testimonia l’efficacia di questa iniziativa nel coinvolgere e sensibilizzare diverse fasce della popolazione. I genitori hanno portato i loro figli per educarli sull’importanza della sostenibilità e della responsabilità ambientale, mentre i giovani si sono avvicinati a queste tematiche in modo innovativo e stimolante.

Nonostante la sua natura temporanea, dato che ora non esiste più, il Gomi-Pit Bar ha rappresentato un esempio significativo di come luoghi insoliti e inaspettati possano essere utilizzati per promuovere messaggi importanti e stimolare cambiamenti positivi nella società.

Non per niente l’idea è valsa il premio Encouragement Award per il 13° programma di rivitalizzazione della città del turismo industriale dalla Japan Travel and Tourism Association. Attraverso un approccio creativo e provocatorio, questo bar ha offerto non solo un’esperienza di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere e agire in modo più responsabile nei confronti dell’ambiente.

La scelta di ospitare un bar in un luogo così insolito è dunque riuscita a far riflettere i visitatori sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e sulle implicazioni ambientali legate al consumo e allo smaltimento dei prodotti, compresa lo spreco di cibo.

