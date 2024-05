Ripresa mentre abbandona chili di spazzatura per strada, il sindaco: “te la riportiamo a casa con multa salata”

L’iniziativa del sindaco di Solbiate Arno dovrebbe essere presa ad esempio: posta le immagini delle fototrappole che ritraggono chi abbandona rifiuti per strada, riportando loro la spazzatura a casa ed emettendo multe salate

L’inciviltà nell’abbandono indiscriminato dei rifiuti è un problema diffuso in molte comunità, e Solbiate Arno, in provincia di Varese, non è un’eccezione. Tuttavia il sindaco Oreste Battiston ha adottato un approccio innovativo per affrontare questa situazione: utilizzare le fototrappole per identificare i trasgressori e prendere provvedimenti decisi.

Le immagini catturate dalle telecamere mostrano chiaramente individui che, senza alcun riguardo per l’ambiente o la legge, scaricano sacchi di spazzatura lungo le strade della città. Il sindaco ha deciso di reagire pubblicando queste immagini sui suoi profili social, mettendo in evidenza l’inciviltà di chi compie questi atti e avvertendo che ci saranno conseguenze.

Ma la risposta del sindaco non si ferma alla denuncia pubblica. Battiston ha optato per una misura ancora più diretta: riportare la spazzatura abbandonata a casa del trasgressore, accompagnata da una multa salata. Questo approccio mira non solo a punire i trasgressori, ma anche a educare la comunità sulle responsabilità individuali nell’ambito della gestione dei rifiuti.

Un’altra “brava persona”….. lunedì te li riportiamo a casa e multa salata!!! Posted by Oreste Battiston on Friday, May 3, 2024

Non è nemmeno la prima volta

L’esempio più recente vede una signora sorpresa mentre scarica una grande quantità di sacchi di spazzatura lungo una strada di Solbiate Arno. La sua azione viene immediatamente documentata e pubblicata dal sindaco, insieme alla promessa di riportare i rifiuti a casa della donna e infliggerle una multa.

Questa non è la prima volta che un tale intervento viene adottato: solo un mese prima, un’altra signora era stata sanzionata per lo stesso motivo. Anche in questo caso le foto erano finite su Facebook e i rifiuti le erano stati “riportati” a casa. Un approccio innovativo ha l’obiettivo di cambiare comportamenti e promuovere un senso di responsabilità individuale nella gestione dei rifiuti.

ECCO LA SEQUENZA DI UNA “SIGNORA” NON SOLBIATESE CHE SCARICA RIFIUTI IN VIALE EUROPA.DOMANI SERI PROVVEDIMENTI E RICONSEGNA DEL “MATERIALE” A DOMICILIO…” Posted by Oreste Battiston on Sunday, April 7, 2024

L’iniziativa del sindaco Battiston rappresenta un esempio di come le tecnologie moderne e un approccio deciso con l’uso di fototrappole e la pubblicazione delle immagini sui social possano essere un metodo efficace per affrontare con successo problemi di inciviltà e degrado ambientale nella comunità locale incoraggiando i cittadini ad evitare questi comportamenti scorretti e lesivi per l’ambiente.

PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO: VIA FAIELLA SISTEMATA, VIALE INDUSTRIE ….RACCOLTI SACCHI DI RIFIUTI ABBANDONATI DA INCIVILI CHE AVRANNO QUEL CHE SI MERITANO…. Posted by Oreste Battiston on Saturday, February 24, 2024

