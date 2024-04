Sta funzionando! Milioni di kg di plastica estratta in poche ore dal fiume più inquinato del mondo (la più grande cattura mai registrata)

Sta funzionando! 272 camion di rifiuti estratti per un totale di 1,4 milioni di kg di rifiuti: sono questi i numeri straordinari compiuti dall’Interceptor 006 di The Ocean Cleanup

L’Interceptor 006 di The Ocean Cleanup ha recentemente compiuto una straordinaria operazione nel Rio Las Vacas, in Guatemala, catturando una vasta quantità di rifiuti durante la prima inondazione dell’anno. Questa cattura potrebbe essere la più grande mai registrata dal programma di The Ocean Cleanup in un fiume. Si parla infatti di 272 camion di rifiuti, pari a 1,4 milioni di kg di spazzatura estratti in poche ore.

Il Rio Las Vacas, affluente del Rio Motagua, è noto per contribuire in modo significativo all’inquinamento plastico nel Golfo di Honduras e nel Mar dei Caraibi. I rifiuti urbani e sanitari di Città del Guatemala finiscono spesso nel Rio Las Vacas durante le piogge, prima di confluire nel Rio Motagua e raggiungere il mare.

Prima dell’intervento di The Ocean Cleanup, si stimava che il Rio Motagua riversasse fino a 20 milioni di chilogrammi di rifiuti plastici nell’oceano ogni anno, con gravi conseguenze per l’ambiente marino.

Come funziona l’Interceptor 006

L’Interceptor 006 è stato installato grazie alla collaborazione con i partner locali, tra cui il Comune di Città del Guatemala e il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali nel Rio Las Vacas per catturare la plastica prima che raggiunga il mare.

Questo sistema galleggiante a due bracci ha dimostrato la sua efficacia nel trattenere grandi quantità di rifiuti durante le inondazioni. Una volta rimossi dalla barriera di intercettazione, i rifiuti vengono pesati in loco per determinare la quantità totale catturata e successivamente consegnati alle autorità locali per il trattamento.

Questa operazione è parte del programma di The Ocean Cleanup per ridurre l’inquinamento plastico nei fiumi, un metodo rapido ed economico per prevenire che la plastica raggiunga gli oceani. Con oltre 9 milioni di chilogrammi di rifiuti estratti dai fiumi in tutto il mondo, il programma Rivers di The Ocean Cleanup sta dimostrando di essere un’efficace soluzione per combattere l’inquinamento marino.

Il fondatore e CEO di The Ocean Cleanup, Boyan Slat, si è dichiarato incoraggiato dall’operazione dell’Interceptor 006 nel Rio Las Vacas e dall’andamento positivo dell’anno 2024. La missione di liberare gli oceani dalla plastica sta procedendo con grande successo e l’Interceptor 006 sta contribuendo significativamente a raggiungere questo obiettivo.

Fonte: The Ocean Cleanup

