Riconosci questo fiore? Attenzione perché è vietato raccoglierlo. Scopri perché raccogliere questo fiore può portare a multe salate e danneggiare l'ambiente circostante

Il fiore in foto è una Stella Alpina ed è il fiore di montagna per eccellenza,avvolta da numerose leggende, alcune tramandate da secoli. Una di queste narra che sia nata durante una gelida notte, quando una stella cadente scese dal cielo per confortare una cima solitaria. In segno di gratitudine, la montagna le donò un manto lanoso affinché il piccolo fiore potesse ripararsi dal freddo. Descrivere la stella alpina a chi non ne ha visto la forma è importante: le sue infiorescenze, di un bianco sporco con capolini gialli, sono racchiuse in una peluria soffice. Questo fiore particolare è in grado di ridurre l’evaporazione dell’acqua, grazie alla sua texture lanosa.

La stella alpina prospera in alta quota, tra i 2000 e i 3000 metri, adattandosi a diversi tipi di roccia, dalle sedimentarie alle granitiche, e si può trovare su qualsiasi parete rocciosa fino alle praterie d’alta quota, dove forma dense colonie. La sua peculiarità la rende oggetto di protezione legale da parte delle autorità regionali, che sanzionano coloro che ne violano la tutela.

Perché è vietato raccogliere la stella alpina

Le multe per il recupero dei fiori protetti sono una questione seria e variano a seconda delle leggi regionali e provinciali. Le sanzioni partono da una somma fissa di 90 euro, a cui si aggiungono tre euro per ogni specie protetta recisa. Per le specie che possono essere recise fino a un massimo di cinque esemplari al giorno, la multa è di 30 euro più tre euro per ciascuna pianta recisa.

Il problema è diffuso a livello nazionale: i fiori devono rimanere al loro posto. Le multe possono diventare significative, soprattutto quando si tratta di gioielli della natura rari e presenti solo in parchi protetti.

Raccogliere fiori può essere un’esperienza meravigliosa, ma è importante farlo in modo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Molti fiori non possono essere raccolti ovunque e alcune specie sono protette da rigide normative. È essenziale seguire i regolamenti e rispettare le leggi locali per preservare la biodiversità e garantire la sopravvivenza di queste piante. Anche se alcuni fiori sono bellissimi, è fondamentale lasciarli crescere e fiorire nel loro ambiente naturale. Questo vale soprattutto per i turisti e gli appassionati di escursioni che potrebbero non essere a conoscenza delle leggi di protezione della flora. Il rispetto per la natura è fondamentale per preservare la bellezza e la biodiversità dei nostri ecosistemi.