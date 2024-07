Questo ponte di New York è rimasto bloccato per ore (per colpa dell’ondata di calore)

Gravi disagi alla circolazione dovuti alla chiusura al traffico del Third Avenue Bridge, che collega Manhattan al Bronx, rimasto in posizione aperta a causa dell’espansione termica dell’acciaio

A New York l’ondata di caldo ha raggiunto livelli tali da causare il malfunzionamento del Third Avenue Bridge, che collega Manhattan al Bronx. Il ponte è stato chiuso temporaneamente nel pomeriggio di ieri a causa dell’espansione termica dell’acciaio, che lo ha bloccato in posizione aperta. Questa espansione è dovuta alle temperature elevate, che hanno raggiunto i 35° C a Central Park, la temperatura più alta dell’anno finora

Il problema è stato affrontato rapidamente dalle autorità locali, con squadre del FDNY (Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York) e del DOT (Dipartimento dei Trasporti) che hanno utilizzato barche per spruzzare acqua sul ponte, nel tentativo di raffreddare l’acciaio e permettere alla struttura di chiudersi correttamente. I video che si trovano in rete mostrano 4 gli equipaggi impegnati in questo lavoro, con l’obiettivo di risolvere la situazione il più rapidamente possibile.

Il Third Avenue Bridge, inaugurato nel 1898, è un’importante via di transito che permette il passaggio dei veicoli dal Bronx a Manhattan senza pedaggio. Questo malfunzionamento ha causato significativi rallentamenti del traffico nel South Bronx, in particolare lungo la Major Deegan Expressway e la East 138th Street, con ripercussioni che si sono protratte anche dopo la riapertura del ponte, avvenuta intorno alle 18:30.

Le temperature percepite potrebbero toccare i 40°C

La città sta vivendo la sua seconda ondata di calore del 2024, con un avviso di caldo in vigore fino a mercoledì. Le temperature percepite in alcune aree potrebbero raggiungere i 40°C, creando ulteriori disagi per i residenti. Le autorità hanno esortato la popolazione a prendere precauzioni per evitare colpi di calore, fornendo informazioni sui sintomi da monitorare sia per le persone che per gli animali domestici. Mentre l’ondata di caldo continua, è fondamentale per i residenti cercare di rimanere freschi e idratati, utilizzando le risorse disponibili come piscine e spiagge locali.

Inoltre questo episodio mette in evidenza le sfide infrastrutturali che le città devono affrontare in condizioni climatiche estreme. L’espansione termica dei materiali da costruzione come l’acciaio può causare problemi operativi significativi, come dimostrato dal Third Avenue Bridge. Le autorità, come hanno fatto in questo caso, devono essere pronte a rispondere rapidamente a tali emergenze per minimizzare l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Fonte: NYCEM

