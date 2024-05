Maltempo, situazione ancora critica in Lombardia: oltre 200 gli interventi di evacuazione (soprattutto a Monza)

Fortissime precipitazioni hanno investito il nord Italia, in particolare la Lombardia e la zona tra Milano e Monza provocando le esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone in difficoltà

Il maltempo in queste ore sta colpendo duramente la Lombardia. I nubifragi e le precipitazioni intense che si stanno susseguendo hanno causato le esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso a Milano, provocando allagamenti e disagi diffusi in diverse città della regione.

Il capoluogo è stato particolarmente colpito, con il Lambro che ha superato gli argini richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio di una persona bloccata nelle acque del fiume stesso. I pompieri hanno eseguito oltre 200 interventi, tra cui soccorsi a persone in difficoltà e prosciugamenti nelle aree colpite. Momenti concitati si sono vissuti nella giornata di ieri a Monza dove sono stati evacuati asili e scuole ed è stato chiuso il famoso parco della città.

#Maltempo #Lombardia, da stamattina 100 interventi svolti dai #vigilidelfuoco tra Milano, Varese, Cremona e Lodi per allagamenti, soccorsi ad automobilisti in difficoltà e taglio di piante pericolanti. Nella clip il lavoro in viale Pavia a #Lodi [#15maggio 13:45] pic.twitter.com/pB7prUiMoz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 15, 2024

Anche l’autostrada A4 Milano-Brescia è stata temporaneamente chiusa a causa degli allagamenti, ma è stata riaperta in serata tra il Bresciano e la Brianza. Molte scuole nella zona vicino al fiume Lambro a Monza e a Bellinzago Lombardo rimarranno chiuse oggi per precauzione, con alcune arterie cittadine di Milano sono state interrotte al traffico.

#Maltempo #Lombardia, effettuati da ieri oltre 500 interventi di soccorso dai #vigilidelfuoco: maggiori criticità a Milano e Monza Brianza. Nella clip evacuazioni di stanotte con i gommoni nella zona di Bellinzago Lombardo [#16maggio 8:15] pic.twitter.com/LpdCXociuL — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2024

Le condizioni sono in miglioramento, ma la preoccupazione resta alta

La situazione è critica anche in altre parti della regione Lombardia, con il fiume Seveso che è esondato nel tardo pomeriggio di ieri. Nonostante le vasche di laminazione attivate, le acque hanno invaso diverse zone provocando problemi alla circolazione e disagi ai residenti.

Smottamenti e allagamenti, in particolare di sottopassi e di luoghi vicino alle case, si sono registrati anche nel Lodigiano e nel Varesotto dove restano chiuse diverse strade. A Bulciago, nel Lecchese, è uscito dagli argini il torrente Bevera e sono stati chiusi numerosi tratti di strada. In crescita costante il livello del lago di Como e quello di Varese che già ha rotto gli argini in vari punti.

Attualmente le condizioni meteo sono leggermente migliorate. La pioggia continua a cadere, seppur con minore intensità, ma la preoccupazione resta alta, con l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia che ha sottolineato l’importanza di mantenere elevata l’attenzione verso la manutenzione delle infrastrutture idrauliche.

#Maltempo, oltre 200 interventi in #Lombardia, più della metà a #Milano per soccorsi a persone in difficoltà e prosciugamenti. Prosegue il monitoraggio del fiume Lambro. Nel video il sorvolo dell’elicottero dei #vigilidelfuoco su Bellinzago Lombardo (MI) [#15maggio 20:30] pic.twitter.com/jZIayh9eH6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 15, 2024

