L’ennesima fuoriuscita di petrolio che sta contaminando i fiumi dell’Amazzonia ecuadoriana (e di cui nessuno parla)

In pochi sanno che sabato 23 marzo scorso si è verificata una nuova fuoriuscita di petrolio a El Chaco, nella provincia amazzonica di Napo. La fuoriuscita ha colpito il bacino del fiume Coca, già gravemente interessato dalle fuoriuscite del 2020 e del 2022. L’industria petrolifera commette un nuovo attacco contro l’Amazzonia. In silenzio

Il 23 marzo scorso si è verificata una nuova fuoriuscita di petrolio nel cantone di El Chaco, nella provincia amazzonica di Napo, in un bacino già gravemente colpito da fuoriuscite praticamente identiche nel 2020 e nel 2022.

Macchie di petrolio greggio sono così rovinosamente apparse nel fiume Quijos, un affluente del bacino amazzonico, a seguito di quella che è stata definita “una perdita” nel sistema di oleodotti trans-ecuadoriani – SOTE – gestito dalla società OCP Ecuador.

Ancora non si conoscono le reali dimensioni della fuoriuscita, poiché né la compagnia né lo Stato ecuadoriano ne hanno dato notizia.

Chiediamo trasparenza di fronte a questo gravissimo incidente, che si aggiunge a quelli avvenuti nel 2020 e nel 2022, nello stesso gasdotto e nello stesso bacino, e che hanno causato gravi danni alla natura e alle comunità indigene, dicono da Amazon frontlines.

Intanto cosa fa OCP Ecuador? Scrive di “ribadire il suo impegno nei confronti del Paese, delle comunità e dell’ambiente, motivo per cui gli sforzi di OCP Ecuador S.A. non si fermeranno finché non verrà raggiunta una riparazione completa“.

Eccolo ancora sano e salvo, il greenwashing. Mentre l’Amazzonia soffoca.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: