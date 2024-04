Il ghiacciaio Snæfellsjökull candidato alle elezioni presidenziali in Islanda

Il ghiacciaio Snæfellsjökull entra nella corsa presidenziale islandese, promuovendo unità globale e sostenibilità come pilastri della sua campagna: sfiderà figure politiche eminenti

Un ghiacciaio come presidente? Potrebbe succedere. Snæfellsjökull, il maestoso ghiacciaio islandese, non è solo un fenomeno naturale: dal 15 marzo 2024 è anche candidato alla presidenza dell’Islanda. Questa insolita mossa, che unisce simbolicamente natura e politica, apre un nuovo capitolo nella storia delle elezioni, proponendo un’agenda radicalmente centrata sulla sostenibilità ambientale.

La campagna elettorale propone Snæfellsjökull come simbolo di durabilità, resilienza e interconnessione globale, caratteristiche rappresentative dell’identità islandese, come si legge nel comunicato stampa:

Riteniamo sia giunto il momento di sfidare lo status quo e di eleggere un simbolo di stabilità e sostenibilità.

Tutela ambientale e requisiti legali della candidatura

La scelta di un ghiacciaio come candidato presidenziale mira a rafforzare la consapevolezza su temi quali sostenibilità e giustizia ecologica. Tra i requisiti per la candidatura alla presidenza in Islanda vi sono l’età minima di 35 anni, la cittadinanza e il possesso di un kennitala, numero di registrazione civile. Snæfellsjökull soddisfa i requisiti di età e cittadinanza, ma la mancanza di un kennitala per entità non umane rappresenta una sfida logistica. Angela Marie Snæfellsjökuls Rawlings, coordinatrice della campagna, ha chiarito la strategia adottata:

Dopo aver valutato diverse opzioni, abbiamo deciso che userò il mio kennitala per collegarlo alla candidatura di Snæfellsjökull, pur non aspirando io stessa alla carica.

Il ghiacciaio dovrà competere con figure prominenti della politica islandese come l’ex sindaco di Reykjavík, Jón Gnarr, e il professore di scienze politiche Baldur Þórhallsson, oltre alla possibile candidatura dell’attuale Primo Ministro, Katrín Jakobsdóttir. La campagna di Snæfellsjökull enfatizza l’importanza dell’inclusività e della diversità, rendendo disponibili materiali elettorali in diverse lingue, inclusi islandese, inglese, polacco e spagnolo.

