Water Light Festival: a Bressanone un’esplosione di luci per sensibilizzare sugli sprechi d’acqua

Non perdere il Bressanone Water Light Festival, dove artisti locali e internazionali trasformano la città in una galleria a cielo aperto. Un evento che celebra l'importanza dell'acqua con spettacoli luminosi creativi, promuovendo la riflessione sui temi dell'ambiente e della sostenibilità.

Nel cuore della pittoresca città vescovile di Bressanone, in Alto Adige, si tiene annualmente un evento che trasforma le fontane e i tesori culturali in una galleria a cielo aperto. Artisti locali e internazionali si riuniscono per dare vita a un percorso artistico unico, celebrando il connubio tra l’elemento vitale dell’acqua e l’ispirazione della luce.

Sotto il motto “L’acqua è vita – la luce è arte”, il Bressanone Water Light Festival affronta temi ecologici, economici e sociali, trasformandoli in opere d’arte che invitano alla riflessione.

Dal 24 aprile al 12 maggio, la città si anima con 15 installazioni di light art che trasformano gli spazi pubblici in luoghi di contemplazione e interazione.

Le opere esposte al Water Light Festival

A Bressanone di sera

Una delle opere più suggestive è “Climate” dello studio spagnolo Onionlab, proiettata sulla facciata imponente del Duomo di Bressanone. Questa installazione sfida lo spettatore a riflettere sul futuro del nostro pianeta di fronte alle sfide climatiche.

Altrettanto impressionante è “Green Washing” del collettivo tedesco TENTAKULUM, che mette in scena un’installazione davanti all’ufficio turistico. Attraverso lavatrici e serbatoi d’acqua, l’opera espone il concetto di greenwashing, spingendo gli spettatori a considerare la realtà dietro la retorica ecologica.

Il festival commemora anche l’artista Piero Gilardi con l’installazione “Migration (Climate Change)”, che evidenzia le migrazioni animali causate dal riscaldamento globale.

Nel centro storico, l’installazione interattiva “Human Tiles” dello studio portoghese OCUBO invita il pubblico a diventare parte dell’opera stessa, promuovendo la condivisione e l’inclusione attraverso l’arte e la tecnologia.

All’Abbazia di Novacella di giorno

Ma non è solo Bressanone a brillare durante il festival. L’Abbazia di Novacella ospita un’esposizione di artisti che lavorano con la luce e i media digitali, sfidando il dialogo tra patrimonio culturale e arte contemporanea. Curata da Bettina Pelz, la mostra intitolata NOTAZIONI affronta le sfide ecologiche e climatiche in un contesto artistico e riflessivo.

Grazie alla collaborazione con l’azienda di illuminazione Zumtobel, l’Abbazia presenta opere di artisti famosi come Anish Kapoor, Keith Sonnier e Brigitte Kowanz, offrendo al pubblico un’esperienza artistica unica che va oltre i confini del festival.

Informazioni utili

Biglietti e Orari del Bressanone Water Light Festival

Durante i 19 giorni del Bressanone Water Light Festival, le opere possono essere ammirate gratuitamente dalle 21:00 alle 00:00. Tuttavia, per accedere a tre installazioni d’arte straordinarie in città, è necessario un biglietto d’ingresso. Per visitare i siti dell’Abbazia di Novacella durante il giorno, è sufficiente il normale ingresso al museo.

Orari di Apertura:

Bressanone: 21:00 – 00:00

Novacella: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso alle 16:15)

Biglietti per le Installazioni Speciali a Bressanone: I biglietti per le installazioni a pagamento possono essere acquistati presso Bressanone Turismo (dalle 09:00 alle 17:00) o online su www.waterlight.it a partire da inizio marzo. Durante i giorni del festival, i biglietti saranno disponibili anche presso il punto vendita in loco (Piazza Hofburg: dalle 19:30 alle 23:45).

Le tre installazioni speciali a Bressanone che richiedono un biglietto d’ingresso sono:

Studio Toer – “Firefly Field” – Giardino dei Signori Studio Xavi Bové – “Lunar Oscillations” – Hofburg Ocubo – “Human Tiles” – Biblioteca Civica

I prezzi dei biglietti per il Bressanone Water Light Festival sono i seguenti:

Adulti: 12€

Studenti fino a 26 anni (con documento d’identità), viaggiatori del trasporto pubblico, giovani tra i 15 e i 19 anni, anziani sopra i 65 anni, disabilità fino al 46%: 8€

Disabilità dal 47%: gratuito + accompagnatore gratis (disponibile solo al botteghino)

Bambini da 0 a 14 anni: gratuito (disponibile solo al botteghino)

Per quanto riguarda l’ Abbazia di Novacella:

L’ingresso all’Abbazia di Novacella non è incluso nel biglietto del festival e può essere acquistato direttamente al museo.

Visita guidata del Water Light Festival a Novacella (dal 25/04 al 29/06/2024): 17€ a persona con iscrizione obbligatoria (booking@kloster-neustift.it). Il punto d’incontro è l’Infopoint, e le visite si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle 14:30, con una durata di 1,5 ore.

Il Bressanone Water Light Festival 2024 non è solo un’occasione per ammirare l’arte, ma anche un invito all’azione. Attraverso la creatività e l’ingegno, l’evento pone in luce importanti questioni sociali e ambientali, incoraggiando i visitatori a riflettere sul loro ruolo nel plasmare un futuro sostenibile.